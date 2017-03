BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende i dati sulla fiducia (29 marzo 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI SULLA FIDUCIA Piazza Affari affronta una giornata che vedrà la pubblicazione, in mattinata, del dato italiano sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. Alle ore 16:00 dagli Stati Uniti è invece atteso il numero di contratti pendenti di vendita di abitazioni per il mese di febbraio. Mezz'ora più tardi sono previste invece le scorte di petrolio. Ieri la Borsa italiana ha chiuso con un rialzo dell'1,02%, a quota 20.330 punti. Ad aver spiccato sul listino principale sono state le banche, con Unicredit che è ha fatto registrare un +1,69%, Ubi Banca +1,39%, Mediobanca +1,13%, Banco Bpm +0,67%, Bper +0,62% e Intesa Sanpaolo +0,32%. Ottima performance per Tenaris, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 7,69%, e Saipem, che è risultata la seconda migliore del listino principale con un incremento del 6,46%. È stata anche una buona seduta per Fca e Moncler che hanno guadagnato rispettivamente il 2,9% ed il 2,24%. Lo spread fra Btp e Bund è calato sotto i 180 punti base e si è attestato a 178 punti. Il rendimento del Btp decennale italiano è sceso al 2,15%.

