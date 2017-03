MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, i piccoli azionisti incontrano Morelli (oggi 29 marzo 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I PICCOLI AZIONISTI INCONTRANO MORELLI Azione Monte dei Paschi , associazione che riunisce piccoli azionisti delle banca toscana, ha incontrato Marco Morelli, cui ha potuto esprimere il malcontento degli associati per le perdite che i loro titoli subiranno con tutta probabilità a seguito della ricapitalizzazione precauzionale. Per questo hanno avanzato all’amministratore delegato di Rocca Salimbeni due proposte. La prima è quella di un aumento di capitale con quota riservata ai piccoli azionisti allo stesso prezzo che lo Stato si è riservato. La secondo è quella di attribuire agli attuali azionisti la quota junior dei crediti in sofferenza che verranno deconsolidati. Morelli non è tuttavia, secondo quanto riporta Azione Monte dei Paschi in una nota, entrato nel merito di queste due proposte, limitandosi a spiegare che l’attività del cda della banca si è incanalata su un binario rigidamente determinato dalle disposizioni di legge. L’associazione nella sua nota ha quindi evidenziato che “Monte dei Paschi verrà valutata al minore tra la media del prezzo di riferimento degli ultimi 30 giorni antecedenti la sospensione ed il valore attribuito da un esperto indipendente”. Questo vuol dire che il valore della banca verrebbe fissato in circa 600 milioni di euro e inevitabilmente gli azionisti vedranno svalutato il valore dei loro titolo. Inoltre, la ricapitalizzazione amplificherà queste perdite. Per Azione Monte dei Paschi , “volendo perseguire il piano governativo senza apportarvi modifiche, il rischio concreto è di sovracapitalizzare il Monte dei Paschi per qualche miliardo, defraudando i Piccoli Azionisti sia della loro quota di proprietà che del controvalore patrimoniale, tuttora esistente e conteggiato ai fini della Vigilanza Bancaria”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, VESTAGER: NON ABBIAMO FISSATO UNA SCADENZA L’intervento dello Stato in Monte dei Paschi mediante la ricapitalizzazione precauzionale, si è detto nei giorni scorsi, potrebbe avvenire a inizio giugno. Tuttavia non vi è certezza sui tempi in cui arriverà il via libera europeo al piano della banca toscana. Anche perché, come ha detto Margrethe Vestager, non è stata fissata una scadenza per arrivare a una decisione finale. "Lavoriamo in modo costruttivo con le autorità italiane, ma per ovvie ragioni non abbiamo fissato una scadenza", ha detto il commissario europeo alla Concorrenza, secondo quanto riporta l’Ansa. Vestager ha anche aggiunto che ciò ha di per sé degli effetti positivi, proprio perché non si ha la pressione di dover arrivare a una decisione entro una certa data, rischiando magari di commettere un errore. Tanto più che il caso di Mps costituirà un importante precedente per altre vicende simili.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E IL DILEMMA SULLE BANCHE VENETE Se per Monte dei Paschi ormai la strada verso la ricapitalizzazione precauzionale sembra “senza ritorno”, per cui sarà lo Stato a farsi carico della sua messa in sicurezza, lo stesso non può dirsi ancora per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E a questo proposito Marcello Esposito, in un articolo su Repubblica, ricorda che se l’Europa dovesse dire no alla richiesta delle due banche venete, si aprirebbe un problema di non poco conto per l’intero sistema bancario italiano. Infatti, verrebbero messe a rischio le risorse del Fondo Atlante, che sono state in prevalenza apportate dalle banche italiane. L’unico modo per evitare il peggio sarebbe quello di un ulteriore ricapitalizzazione a carico del Fondo, che qualcuno dovrebbe però alimentare. Di fatto, quindi, le banche potrebbero trovarsi di fronte a una scelta difficile.

