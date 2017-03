BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari ci riprova coi 19.500 punti (3 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CI RIPROVA COI 19.500 PUNTI I dati macroeconomici che potrebbero impattare positivamente o negativamente sulla giornata di Borsa di oggi sono quelli relativi al consumo interno in Italia e alla spesa pubblica attuata dal governo del Bel Paese negli ultimi mesi. Altri dati potenzialmente rilevanti ai fini della variazione di titoli sono quelli relativi alla correzione del Pil italiano e all'andamento delle vendite al dettaglio nell'Eurozona.

La giornata di ieri si è chiusa con risultati positivi per quanto riguarda il Ftse Mib e ha visto i principali titoli chiudere in rialzo, tra cui spiccano Unicredit (+2,34%) mentre Banco Bpm ha chiuso in lieve ribasso dopo lo sprint degli ultimi giorni (-0,24%) a 2,448 per azione. Sempre rimanendo sui titoli bancari si è registrato il lieve rialzo di Bper con un discreto +0,4%, dovuto anche alle notizie all'acquisizione da parte dell'istituto di credito del 100% della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, importante transazione avvenuta tramite il Fondo di Sussidio Interbancario. Tra i maggiori rialzi di giornata spicca quello di Leonardo con un buon +2,24%.

Lo spread Btp-Bund sui titoli decennali ha chiuso in netto ribasso, con un -1,35%, a 182,1 punti base. La spinta al ribasso di questo valore potrebbe avere un'ulteriore accelerazione se, da come sembra, il governo dovesse arrivare a fine legislatura.

