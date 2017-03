IL CASO/ Se (anche) in Germania qualcuno mette sotto accusa tasse e austerità

La verità, prima o poi, viene a galla. Uno studio, ben strutturato, opera di due ricercatori tedeschi, Philipp Engler e Mathias Klein, pubblicato sul sito di Diw - German Institute for Economic Research, sede Berlino, dimostra, dati alla mano, che il mix di austerità e tasse elevate non solo non riduce il debito pubblico e non rilancia l'economia, ma ammazza il bambino nella culla. Il riferimento specifico è a tre Paesi nel mirino dell'Ue, l'Italia, la Spagna e il Portogallo, e noi siamo in pole position. Questi signori, dicono questi ricercatori tedeschi, stanno sbagliando tutto. La Merkel sta sbagliando tutto. I media tedeschi e italiani pro-Ue stanno sbagliando tutto: austerità e tasse ammazzano le economie. Punto.

Ma c'è di più. Tenetevi forte. Da quando queste misure, in particolare, stanno frantumando le ossa e le cartilagini delle suddette economie? Dall'anno di grazia 2010, guarda caso, proprio quando la corrente mediatica, istituzionale, ideologica e popolare dominante stava soffiando sul fuoco, al governo allora Berlusconi, per gli effetti della crisi: colpa del governo, urlavano i caporioni dei giornalini, gli eurocrati a squarciagola sull'effetto spread, la Merkel e Sarkozy ridacchiavano alla presenza di Berlusconi. Stava montando la marea che avrebbe condotto al flusso della tecnocrazia al potere, senza uno straccio di legittimazione popolare. Nel novembre 2011, si realizza il fattaccio e Berlusconi viene costretto alle dimissioni, il resto è storia ormai nota e perfino vicenda giudiziaria con tanto di indagini in corso.

Ma chi ancora pensa, studia, guarda i fatti, per trovare risposte, vedi alla voce ricerca libera e indipendente, come nel caso dei due ricercatori citati, non si cura neanche della tecnocrazia ormai usurata e imbarazzante, e punta dritto al cuore della verità: dal 2010 a oggi i governi sotto schiaffo austerity e tasse à gogo non solo non sono riusciti a risolvere i loro problemi, ma li hanno aggravati sensibilmente. È un circolo vizioso, che sta facendo alzare bandiera banca non solo ai tecnocrati o prestanome di essi al comando, ma, ed è questo il punto più grave e cruciale, ai popoli, alle società, alle famiglie, alle persone in carne e ossa.

Le colpe sono gravi, dunque, hanno colpevoli precisi e i fatti sono circostanziati. Adesso chi li mette sotto accusa parla la stessa lingua degli incriminati. Ripeto quanto sostenuto, argomentato e documentato in un certo numero di articoli: per l'Europa, l'eurocrazja e il suo arsenale mediatico di spacciatori di crack-news un tanto al chilo, è solo questione di tempo. C'è ancora un giudice a Berlino. Anzi, due.

