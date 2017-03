MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie: piano Mps, le parole di Marco Morelli (oggi 3 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, MORELLI: I TEMPI DEL PIANO DIPENDONO DA UE E BCE Mentre continua a essere messo a punto il piano di Monte dei Paschi, Marco Morelli ha preso parte a un convegno della Fabi, a margine del quale ha rilasciato diverse dichiarazioni riprese dalle agenzie di stampa. L’amministratore delegato di Rocca Salimbeni ha innanzitutto spiegato che i tempi per arrivare alla definizione del nuovo piano non sono dettati dalla banca, “ma dalla Commissione Ue, che parla con la banca e con la Bce, e noi dobbiamo adeguarci e rispettare la tempistica che ci viene data da loro”. Morelli ha detto di non essere al corrente di vedute divergenti tra le due istituzioni europee e che sui crediti deteriorati l’obiettivo è quello di “cercare di deconsolidare lo stock degli Npl in tempi ragionevoli”, ma ancora si sta valutando quale sia il meccanismo tecnico migliore per raggiungere questo risultato. Il numero uno di Montepaschi ha quindi detto di augurarsi che lo Stato sia un azionista “lungimirante” e discuta “con i manager di quali sono gli obiettivi, per rivedere quello che ha investito in un arco di tempo ragionevole”. Ha anche spiegato di voler restare alla guida della banca toscana anche se con un compenso ridotto, perché “ho preso un impegno e lo rispetterò a prescindere dalle revisioni del mio trattamento economico personale”. Poi ha aggiunto che “Monte dei Paschi deve riprendere un percorso normale, quando lo avrà ritrovato a quel punto l'azionista in primis si porrà opzioni strategiche, ma per adesso non è un tema affrontabile". Infine, Morelli ha sottolineato, rispetto al fallimento dell’aumento di capitale a dicembre, mentre quello di Unicredit più consistente è andato in porto, che le due operazioni non sono paragonabili, dato che "i tempi che avevamo erano molto stretti e l'operazione molto complessa”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ACCORDO PER UN FONDO DA 100 MILIONI PER LE IMPRESE CHE OPERANO IN FRANCHISING Mps leasing e factoring, facente parte del gruppo Monte dei Paschi, ha siglato con Confimprese una convenzione che prevede la costituzione di un fondo da 100 milioni di euro dedicato alle imprese associate che lavorano in franchising, in modo da fornire loro l’accesso a prodotto di leasing e factoring a condizioni agevolate. Enzo Nicoli, Direttore generale di Mps leasing e factoring, ha spiegato che l’accordo rappresenta un punto di partenza per sostenere le imprese che operano nel settore del franchising, mentre Mario Resca, Presidente di Confimprese, ha sottolineato che le aziende potranno avere delle agevolazioni, specie per gli investimenti in attrezzature, che spesso sono tra i più onerosi. “Non dobbiamo dimenticare che il franchising anche nel 2017 si conferma non solo un volano per l'occupazione, soprattutto giovanile, ma anche per l’autoimprenditorialità”, ha ricordato Resca.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCA GENERALI AL POSTO DI MPS NEL FTSE MIB È ufficiale: le azioni di Mps lasceranno il Ftse Mib e a partire dal 20 marzo saranno sostituite da un altro titolo. Nello specifico a entrare nel listino che comprende i 40 titoli a maggior capitalizzazione della Borsa italiana sarà Banca Generali, che ha vinto quindi la concorrenza di Hera, Anima e altri titoli. Per la banca guidata da Gian Maria Mossa si tratta di un ottimo traguardo che arriva a coronare un ottimo periodo in cui le azioni hanno guadagnato circa il 30% nell’arco degli ultimi sei mesi. Per Monte dei Paschi non è certo una buona notizia, anche se il fatto che le azioni siano o meno scambiate sul Ftse Mib è al momento un fatto secondario rispetto alla messa a punto del piano industriale. Sicuramente sarà importante in futuro riuscire a tornare ai “piani alti” della Borsa.

