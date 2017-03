SPY FINANZA/ La mossa di Draghi che serve all'Italia

Il Rubicone del 2% è stato raggiunto - e anche varcato, in Germania -, quindi la prossima settimana il board della Bce sarà chiamato alla prima, vera prova di tenuta rispetto alle pressioni tedesche riguardo la politica espansiva: insomma, la battaglia entra nel vivo. Stando a dati preliminari di Eurostat, infatti, l'inflazione dell'eurozona ha toccato nel mese di febbraio il 2%, per la prima volta dal gennaio 2013. Il dato provocherà una nuova discussione nel consiglio della Banca centrale europea: formalmente si è superato l'obiettivo dell'Eurotower è di restare in un range «al di sotto ma vicino al 2%». È vera inflazione? No, è una fiammata. Pericolosa.

Nell'area euro, infatti, ancora nel novembre scorso l'inflazione era allo 0,6%, salvo poi salire all'1,1% a dicembre e all'1,8% a gennaio, un trend quasi incontrollato da attribuirsi quasi interamente al rialzo dei prezzi dell'energia e degli alimentari, questi ultimi vittime delle gelate invernali. L'inflazione core, depurata dall'effetto di questi fattori più volatili, a febbraio è rimasta allo 0,9%, come a gennaio, ed è stagnante da diversi mesi. Alla luce di questo, il consiglio della Bce opterà con ogni probabilità giovedì prossimo per mantenere invariata la politica monetaria, nei fatti già in fase di rimodulazione, visto che a partire dal mese di aprile l'Eurotower ridurrà gli acquisti mensili di titoli da 80 a 60 miliardi di euro, con una decisione presa alla fine dello scorso anno ed è impegnata a continuare il cosiddetto Qe fino alla fine del 2017. Senza scordare che l'istituto di Francoforte ha già affermato più volte di voler guardare oltre ai dati mensili per individuare una tendenza più stabile di risalita verso l'obiettivo.

Anche se nei prossimi mesi l'inflazione dovrebbe mantenersi alta, sia la Bce, che la prossima settimana presenterà le sue nuove previsioni macroeconomiche, sia la Bundesbank, ritengono che tornerà a scendere verso la fine dell'anno, una volta esaurito l'effetto del rialzo del prezzo del petrolio. È più probabile che una discussione vera e propria sullo stimolo monetario, e su cosa fare da dicembre in poi, avvenga dopo l'estate, una volta che vengano individuate anche le ripercussioni sull'inflazione interna, dove le pressioni sono per ora modeste ma potrebbero crescere nei prossimi mesi. Tanto più che con la disoccupazione nell'eurozona ferma al 9,6% e 15 milioni di persone senza lavoro, è improbabile un rimbalzo immediato dei salari, i cosiddetti effetti di secondo grado cui la Bce guarda con attenzione.

Questo, se restiamo in un quadro di analisi lucida della realtà sottostante ai meri dati macro. Ma il raggiungimento del 2% e il suo superamento in Germania (dove, stando ai dati diffusi mercoledì, l'inflazione ha toccato a febbraio il 2,2%) è destinato però ha causare nuova polemiche, soprattutto da parte tedesca, contro la Bce In un anno elettorale già di per sé molto teso, si moltiplicheranno non solo le accuse di furto ai danni dei risparmiatori delle Landebanken attraverso i tassi d'interesse a zero, ma anche di aver fatto ripartire l'inflazione, vero tabù per l'opinione pubblica tedesca, ancora oggi legata pavlovianamente al ricordo di Weimar.