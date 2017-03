BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: chiusura a -0,26%, Leonardo a +1,84% (30 marzo 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DEGLI USA Giornata con pochi eventi macroeconomici in Europa. Nel pomeriggio, tuttavia, i dati più importanti arriveranno dagli Stati Uniti. Alle ore 14:30 è prevista la pubblicazione del Pil dell'ultimo trimestre del 2016. Sempre alla stessa ora sono attese le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione per il mese di marzo: gli analisti stimano il dato in 248 mila unità. Entrambi i dati sono fondamentali per comprendere l'attuale stato di salute dell'economia americana. Ieri la Borsa italiana ha chiuso in moderato ribasso. La giornata era iniziata positivamente. In breve tempo, però, il Ftse Mib ha iniziato a perdere forza ed è arrivato a perdere quasi un punto percentuale per poi recuperare e chiudere a -0,26% a quota 20.276 punti. Piazza Affari è stata l'unica borsa negativa in Europa oltre all'Ibex di Madrid. Male i titoli bancari che hanno quasi tutti chiuso in negativo: Bper ha perso l'1,86%, Unicredit l'1,24%, Intesa Sanpaolo lo 0,79%, Banco Bpm lo 0,52%, Mediobanca -0,41% mentre Ubi Banca ha guadagnato lo 0,4%. Ottima performance per Leonardo Finmeccanica che è salita dell'1,84% a 13,3 euro per azione. Ben anche Generali che ha guadagnato lo 0,82%, arrivando a 14,77 euro per azione. Continua invece il rally della neo-quotata nell'Aim, Tps, che dopo il rialzo del 40% della scorsa seduta, ha portato a casa un rialzo del 18%.

Lo spread fra Btp e Bund è leggermente salito, pur rimanendo sotto i 180 punti. Il rendimento del Btp decennale italiano è pari al 2,14%.

