BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta a quota 20.500 (31 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 20.500 Nella giornata di oggi, per i mercati arriveranno diversi dati macroeconomici. Alle 8:00 è atteso quello sulle vendite al dettaglio in Germania per il mese di febbraio. Dato di molto peso alle ore 10:30 dalla Gran Bretagna: è atteso, infatti, il Pil relativo del quarto trimestre del 2016 e quello annuale. Dagli Usa alle 14:00 è atteso l'indice dei principali prezzi di spesa per consumi per il mese di febbraio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con rialzo dello 0,45% a quota 20.367 punti.

La giornata è stata caratterizzata da una bassa volatilità con scarsi volumi. Per tutta la giornata il Ftse Mib ha viaggiato in moderato ribasso o intorno alla parità per poi trovare uno spunto positivo nel pomeriggio grazie agli indici americani che hanno aperto in rialzo. Molto bene i titoli legati a gas e petrolio, grazie a una risalita di quest'ultimo: Tenaris ha fatto segnare un rialzo del 3,59%, Saipem ha guadagnato l'1,36% ed Eni l'1,32%. Ottima performance anche per Buzzi Unicem che ha guadagnato il 3,33% a 23,28 euro per azione. Miste le performance dei bancari che hanno recuperato nel finale: Ubi Banca +1,08%, Banco Bpm +0,89%, Mediobanca +0,65%, Intesa Sanpaolo +0,24%, Unicredit -0,07% e Bper -1,35%.

Lo spread fra Btp e Bund ha fatto segnare un lieve rialzo, tornando sopra i 180 punti a quota 181,9. Il rendimento del Btp italiano decennale si è attestato al 2,15%.

