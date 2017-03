MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie: Mps e il costo per le 4 banche fallite nel 2015 (oggi 4 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, MPS E IL COSTO PER LE 4 BANCHE FALLITE NEL 2015 Il piano industriale di Monte dei Paschi di Siena potrebbe vedere la luce il 9 marzo, quando è in programma un nuovo cda della banca toscana. C’è ancora incertezza sulla reale entità dell’intervento pubblico, che probabilmente dovrebbe aggirarsi intorno ai 6,6 miliardi di euro. Una cifra certamente importante, e che non è lontana dal costo del salvataggio delle quattro banche fallite alla fine del 2015. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, gli oneri per Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti hanno superato i 5 miliardi di euro. Tuttavia, ricorda il quotidiano di Confindustria, questa cifra è stata stanziata dal sistema bancario e non dallo Stato. Anche se obbligazionisti e azionisti delle banche in questione hanno dovuto pagare un alto prezzo, stimato in circa 400 milioni di euro. Il Sole 24 Ore ricorda che il Fondo di risoluzione a fine 2015 ha dovuto stanziare in tutta fretta 2,3 miliardi di euro, seguiti nel 2016 da un altro miliardo e mezzo. Per il ristoro degli obbligazionisti si prevede occorrano 200 milioni, mentre per la ricapitalizzazione delle banche sono stati messi in campo quasi 700 milioni. Attraverso il Fondo Atlante, i crediti deteriorati delle quattro banche sono stati acquistati dovrebbero essere spesi poco meno di 850 milioni. Al momento dunque il salvataggio è stato costoso, anche se c’è da dire che dai crediti deteriorati potrebbe arrivare qualche plusvalenza in futuro. In ogni caso questi dati sono sicuramente utili per fare meglio i conti sull’intervento necessario a mettere in sicurezza Montepaschi e a seguire Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, MPS SI DOVEVA NAZIONALIZZARE ALMENO 5 ANNI FA Si continua a lavorare al piano che dovrà portare all’aumento della quota pubblica nel capitale di Monte dei Paschi di Siena. C’è chi ritiene che prima dell’estate non possa accadere nulla, ma c’è anche chi pensa che la banca toscana dovesse essere nazionalizzata già almeno 5 anni fa. Il Corriere della Sera scrive infatti che secondo i consulenti della Procura generale di Milano, Francesco Corielli e Roberto Tasca, non si sarebbe dovuti ricorrere ai Monti Bond, dato che servivano a coprire le perdite generate dall’acquisto di AntonVeneta e dai crediti deteriorati. Si doveva quindi intervenire con risorse pubbliche, fino alla nazionalizzazione, solo dopo l’azzeramento dei soci, in particolare la Fondazione Mps. La perizia fa parte della documentazione contro l’archiviazione per gli ex vertici Fabrizio Viola e Alessandro Profumo nonché per la stessa Mps nell’indagine sulla contabilizzazione di Alexandria e Santorini fino al 2015.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ANCORA DUBBI SULL'ENTITÀ DELL'INTERVENTO DELLO STATO Sul piano di Monte dei Paschi di Siena continua a esserci un confronto in corso tra la Commissione europea e la Bce. Lo riferiesce l’Adnkronos citando fonti del Tesoro. L’auspicio è che in tempi brevi si possa arrivare a un chiarimento definitivo tra le due parti e pare che sia Bruxelles a essere in grado di sbloccare lo stallo che si è creato. Il punto più critico resta quello dell’ammontare della ricapitalizzazione, così da capire quanti soldi dovranno essere messi dallo Stato. Un dettaglio non di poco conto, che influisce anche sull’operazione relativa alla cessione dei crediti deteriorati. Dunque anche il lavoro degli advisor su questo tema non può essere approfondito in mancanza dei dettagli tecnici sulla ricapitalizzazione precauzionale. Non resta quindi che aspettare le mosse delle autorità europee.

