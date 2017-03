MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie: Mps e i piani delle altre banche (oggi 5 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I PIANI DELLE ALTRE BANCHE Sul suo blog sul sito de Il Sole 24 Ore, Marco Ferrando riassume alcuni fatti della settimana uniti da un filo rosso. Tra i fatti elencati c’è il convegno organizzato dalla Fabi cui ha preso parte anche Marco Morelli, il quale ha fatto capire che i tempi per l’approvazione del piano industriale di Monte dei Paschi dipendono più dalla Banca centrale europea e dalla Commissione Ue che non da Rocca Salimbeni. Il problema è che “Bce vuole il massimo capitale possibile, Commissione europea il minimo perché si tratta di risorse pubbliche”. Ferrando ricorda poi che Carige ha presentato il suo piano in settimana, un po’ sulla falsariga di quello di Unicredit. Tuttavia, “qui i soldi ce li deve mettere anzitutto l’azionista di maggioranza, la famiglia Malacalza, e quindi l’aumento non supererà i 450 milioni”. E a proposito di Unicredit, anche Monte dei Paschi sembra intenzionata a seguire la banca di piazza Gae Aulenti nella parte riguardante la cessione dei crediti deteriorati. Ma pare che anche qui ci sia uno stallo proprio perché non è chiara l’entità dell’aumento di capitale che si andrebbe a realizzare, vista la situazione di “discordanza” di pareri tra le istituzioni europee. Intanto, ricorda ancora Ferrando, si torna a parlare di Deutsche Bank, perché la banca tedesca starebbe preparando un aumento di capitale da 8 miliardi di euro. Una cifra simile a quella ipotizzata per Mps, anche se nel caso tedesco si parla di una banca globale. A chi sembra che le cose vadano bene è Intesa Sanpaolo, le cui quotazioni in Borsa stanno tornando ai livelli precedenti l’annuncio di un interesse per Generali. Anche Unicredit, dopo il successo dell’aumento di capitale da 13 miliardi, non se la passa male. Ma sarà interessante capire chi sono i nuovi azionisti di maggioranza della banca.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, MORELLI: I TEMPI DEL PIANO DIPENDONO DA UE E BCE Mentre continua a essere messo a punto il piano di Monte dei Paschi, Marco Morelli ha preso parte a un convegno della Fabi, a margine del quale ha rilasciato diverse dichiarazioni riprese dalle agenzie di stampa. L’amministratore delegato di Rocca Salimbeni ha innanzitutto spiegato che i tempi per arrivare alla definizione del nuovo piano non sono dettati dalla banca, “ma dalla Commissione Ue, che parla con la banca e con la Bce, e noi dobbiamo adeguarci e rispettare la tempistica che ci viene data da loro”. Morelli ha detto di non essere al corrente di vedute divergenti tra le due istituzioni europee e che sui crediti deteriorati l’obiettivo è quello di “cercare di deconsolidare lo stock degli Npl in tempi ragionevoli”, ma ancora si sta valutando quale sia il meccanismo tecnico migliore per raggiungere questo risultato. Il numero uno di Montepaschi ha quindi detto di augurarsi che lo Stato sia un azionista “lungimirante” e discuta “con i manager di quali sono gli obiettivi, per rivedere quello che ha investito in un arco di tempo ragionevole”. Ha anche spiegato di voler restare alla guida della banca toscana anche se con un compenso ridotto, perché “ho preso un impegno e lo rispetterò a prescindere dalle revisioni del mio trattamento economico personale”. Poi ha aggiunto che “Monte dei Paschi deve riprendere un percorso normale, quando lo avrà ritrovato a quel punto l'azionista in primis si porrà opzioni strategiche, ma per adesso non è un tema affrontabile". Infine, Morelli ha sottolineato, rispetto al fallimento dell’aumento di capitale a dicembre, mentre quello di Unicredit più consistente è andato in porto, che le due operazioni non sono paragonabili, dato che "i tempi che avevamo erano molto stretti e l'operazione molto complessa”.

© Riproduzione Riservata.