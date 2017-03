BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta ai 20.000 punti (6 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 20.000 PUNTI Oggi Piazza Affari farà i conti con i dati relativi ai risultati di esercizio dell'anno 2016 di Technogym, Snam, MolMed e Poligrafica S.F. che potrebbero impattare sia sui titoli azionari delle società in questione, sia sui relativi settori di attività. Si parla infatti di aziende di non poco conto. In ambito macroeconomico saranno rese note le informazioni relative agli ordinativi di beni durevoli a gennaio negli Stati Uniti, e sempre nel Paese a stelle e strisce emergeranno anche i dati degli ordinativi industriali sempre a gennaio.

La giornata di venerdì si è invece chiusa con un rialzo dell'1,15% per il Ftse Mib. Su tutta la Borsa Italiana, su 356 titoli sono stati 198 quelli che hanno chiuso con un rialzo. Tra i titoli che hanno spinto sull'acceleratore spicca indubbiamente Unicredit che ha chiuso con un balzo del 3,7% attestando il prezzo delle sue azioni a 14 euro. Ottimo risultato anche per Bper, con un +4,49% che ha portato il titolo della banca a raggiungere quota 4,7 euro. Sempre nel settore dei bancari il risultato migliore è stato comunque quello conseguito da Ubi Banca con un netto +4,93% a cui hanno contribuito i giudizi positivi da parte di Exane che ha apprezzato l'affidabilità della situazione patrimoniale dell'istituto di credito. Buon rialzo anche per Banco BPM (+2,37%), mentre un risultato inverso arriva da Banca Carige (-5%) che continua ad accumulare ribassi su ribassi.

La giornata di venerdì è stata caratterizzata da un ulteriore ribasso del livello dello spread Btp-Bund (-3,73%), con un valore che si è assestato a 175,60 punti base.

