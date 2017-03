CHE TEMPO CHE FA, OSPITI PUNTATA 5 MARZO 2017 E I COMMENTI SU TWITTER Al termine di una serata che ha visto susseguirsi Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa sono tanti i fan che stanno commentando su Twitter quel che più gli è piaciuto delle due trasmissioni. C’è da dire che su Fabio Fazio ci sono pareri discorsi. Da un lato c’è chi pensa che ancora una volta sia riuscito a mettere insieme una bella serata, mentre c’è chi non nasconde che spesso il conduttore è ripetitivo. Nel caso specifico, come fatto con altri ospiti in passato che si presentavano in coppia, ha preso di mira uno dei due, facendolo sembrare meno preparato e capace dell’altro. Stavolta nel suo mirino è quindi finito Fabio De Luigi. Altra cosa che non è piaciuta è il fatto che ci fossero ben tre ospiti di nome Fabio, oltre la conduttore che ha lo stesso nome: risultato delle scene in cui non si capisce a quale Fabio ci si stia rivolgendo. Altra gag poco simpatico la musica che ha accompagnato ogni riferimento di Fazio a Parigi. I telespettatori hanno ovviamente trovato anche dei punti positivi nella serata, in particolare nella presenza di Orietta Berti, che risulta molto simpatica, oppure nell’omaggio a Lucio Dalla attraverso Ron. Elio Germano sembra poi risultare molto affascinante per il pubblico femminile, anche più di Dominik Fischnaller. Tanti complimenti dei fan anche a Sabrina Ferilli e Anna Valle per la loro bellezza che sembra essere intramontabile. Nino Frassica, con le sue risposte alle domande impossibili di Gigi Marzullo, è invece l’ospite che fa più divertire il pubblico. Anche se stavolta i “filmati d’epoca” di De Luigi gli hanno fatto una bella concorrenza.

