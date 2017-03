FINANZA E POLITICA/ Lo spread dell'inchiesta Consip che pesa sull'Italia

La settimana che inizia oggi si apre all'insegna dello spread. I mercati finanziari europei sono nervosi a ragione dell'approssimarsi delle elezioni presidenziali in Francia in una situazione quanto meno confusa. Anche i sondaggi sulle elezioni tedesche (che presumibilmente porteranno a una nuova "grande coalizione") suggeriscono esiti tutt'altro che scontati. Forte è l'attenzione, quindi, su Francia e Germania. Tuttavia, analisti e scommettitori stanno puntando il cannocchiale e il microscopio anche sull'Italia. Dove - dice uno specialista britannico - si sta profilando uno spread "rosso tiziano".

Il "rosso tiziano" è chiaramente un gioco di parole. Da un lato, ci si riferisce a uno dei colori che caratterizzano il famoso pittore rinascimentale veneziano. Da un altro, al rosso incandescente dell'indagine Consip in cui paiono coinvolti, a torto o a ragione, Tiziano Renzi, padre dell'ex Presidente del Consiglio (ed ex Segretario del Partito democratico), nonché un amico fidato di quest'ultimo, l'attuale ministro dello Sport, Luca Lotti.

Non sta certamente a un economista entrare nel merito delle indagini e delle pagine e pagine (purtroppo credibili) di dettagli che riempiono i giornali. Non è neanche il nostro ruolo fare appelli moralistici su questo e su quello. Abbiamo, però, il dovere, prima del diritto, di ricordare quali sono i canoni di base della teoria economica dell'informazione applicata all'economia pubblica e alla finanza. Le news muovono i mercati. Se sono news errate, possono fuorviarli. Ma è arduo pensare che la slavina di news di questi giorni sia tutta frutto della fantasia di menti distorte di procuratori e di giornalisti. È anche difficile che in Italia, in difesa del Tiziano, si possano fare, come in Turchia, arresti in massa di magistrati e giornalisti. E restare nel consesso europeo.

La materia non è nuova e nel nostro Paese ha avuto importanti sviluppi. Dal volume "News e dinamica dei tassi di cambio" di Massimo Tivegna e Grazia Chiodi (il Mulino 2001) alla serie di tre libri della Scuola Nazionale d'Amministrazione (2003-2005) su news e, rispettivamente, mercato del lavoro, e-Government nelle Pa e prezzi negli di transizione dalla lira all'euro (oltre a numerosi altri apporti scientifici). Quindi, numerosi economisti e funzionari pubblici dispongono della "cassetta degli attrezzi" per affrontare il problema.

All'estero, hanno la strumentazione ancora più ricca di noi. Oltre confine, l'impressione generale è che un gruppo dirigente politico, sconfitto duramente al referendum, viene ora travolto da un'inchiesta di malaffare di natura e dimensione tale da coinvolgere piuttosto prima che poi anche gli organi di controllo europei. Quali che siano le responsabilità penali, se a tale gruppo sta a cuore il Paese, sia per evitare una turbolenza economico-finanziaria, sia per difendersi meglio nelle sedi giudiziarie appropriate, dovrebbe fare un forte passo indietro (l'ex Presidente del Consiglio aveva comunque annunciato che si sarebbe ritirato a vita privata in caso di sconfitta al referendum costituzionale) e rinunciare sia alla candidatura alla Segreteria del Pd, sia a un'eventuale contesa elettorale.