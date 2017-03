FINANZA E POLITICA/ Se il fisco "fai-presto" ricomincia dalla caccia oltre confine

Il gettito che manca al fisco va cercato più fra i 20 milioni di italiani (poco meno della metà) che dichiarano meno di 15mila euro all'anno di imponibile Irpef o fra i 5 milioni di italiani residenti all'estero? L'Agenzia delle Entrate, negli ultimi giorni, ha deciso di puntare con decisione oltre confine, a 360 gradi: ad esempio, sui 6mila italiani residenti nel Principato di Monaco, ma anche sui primi pensionati Inps che hanno deciso di cogliere l'opportunità offerta dal Portogallo (dieci anni di "zero tasse" per le "pantere grigie" Ue che vi si stabiliscono). Si tratti di un miliardario in euro a Montecarlo o di un pensionato a Malta, l'Agenzia ha deciso di affilare i raggi X: un italiano che pure risieda fuori Italia per 187 giorni all'anno, ma che mantenga in Italia una casa con utenze allacciate, un'auto, una partita Iva, una pensione o un conto corrente attivo si deve preparare a vedere contestato il suo "permesso di soggiorno fiscale" all'estero. Si tratti dei suoi redditi (a maggior ragione se prodotti in Italia) o dei suoi patrimoni, a maggior ragione se la loro esistenza venisse accertata nell'occasione dal fisco italiano.

Probabilmente sarà più facile scoprire in qualche paradiso fiscale doc qualche tesoretto ancora nascosto al fisco e sollecitarlo alla voluntary disclosure (ciò che sembra il vero obiettivo dell'amministrazione finanziaria). È il secondo tentativo di "richiamo concordato" dei capitali all'estero: è partito il 7 febbraio e sarà possibile usufruirne fino al 31 luglio. L'incasso previsto è di 1,6 miliardi: poco più di un terzo dei 4,3 che ha fruttato la prima edizione della voluntary, fra il 2015 e il 2016. Il risultato, allora, è stato superiore alle aspettative: oltre 130mila domande di regolarizzazione per oltre 59 miliardi di capitali "sommersi" (il 70% provenienti dalla Svizzera).

Uno-virgola-sei miliardi: metà della "manovrina" che il governo italiano deve presentare alla Ue entro aprile per la promozione definitiva del bilancio 2017. Ma nulla rispetto all'impegno che - sulla carta, ma non tanto - il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, dovrà assumersi più o meno nello stesso termine sulla riduzione del debito pubblico. L'Italia è ancora al 132% rispetto al Pil, secondo solo alla Grecia, 50 punti base oltre la media Ue, al livello doppio al 60% considerato fisiologico dai trattati di Maastricht. Se entro fine anno il Paese non sarà uscito dalla grey-list scatteranno le clausole di salvaguardia più volte rinviate, anzitutto un rincaro dell'Iva (dal 10% al 12% e dal 22% al 25%).L'appuntamento programmatorio con il Def, in ogni caso, è ravvicinato: fine aprile.

Già l'Iva: il "gettito perso", ha detto un mese fa il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, è stimabile in 35-40 miliardi all'anno (circa un terzo dell'evasione totale calcolata in 110 miliardi). Nel 2016 alla voce "lotta all'evasione" il fisco ha recuperato 19 miliardi, ha ricordato il premier Paolo Gentiloni: ma al lordo della "Voluntary-1" e di molti "versamenti spontanei", non legati a un'effettiva azione anti-evasione. Che poi il fisco abbia allentato la presa dopo gli anni dell'austerity impersonata dai funzionari Equitalia non è neppure sorprendente. Però tutti i dilemmi strutturali - le contraddizioni e i paradossi - restano sul tappeto.