MONTE DEI PASCHI DI SIENA / Ultime notizie Mps: stretta sul piano salvataggio (oggi 6 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS: IL BRACCIO DI FERRO TRA BCE E UE Tra Banca centrale europea e Commissione Ue è in corso un braccio di ferro che sta complicando la vita a Monte dei Paschi. Lo scrive Bussiness Insider Italia, ricordando che seppur Marco Morelli ha affermato che non gli risulta esserci un qualche “dissapore” tra le due istituzioni europee, è pur vero che o stesso amministratore delegato di Monte dei Paschi ha ammesso che un confronto tra le due è in atto. Che finché non sarà concluso non potrà che bloccare il piano industriale della banca toscana. Del resto una volta completato questo dovrà essere trasmesso da Rocca Salimbeni al ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà poi inviare il documento alla Commissione europea, così da farlo esaminare per verificare la compatibilità con la normativa relativa agli aiuti di Stato. Business Insider Italia ricorda quindi che Bruxelles vorrebbe che la ricapitalizzazione di Monte dei Paschi sia la minore possibile, per far sì che non venga usato molto denaro pubblico. Al contrario, Francoforte vorrà assicurare solidità patrimoniale alla banca e dunque spingerà per un aumento di capitale corposo, tanto da aver chiesto nell’arco di meno di circa un mese di portarlo da 5 a 8,8 miliardi di euro. Il confronto tra Bce e Commissione Ue sarà poi fondamentale per capire quale rimborso potranno aspettarsi i possessori di bond subordinati di Mps e quale potrebbe essere il valore delle azioni della banca, che già saranno costrette a lasciare il Ftse Mib tra non molti giorni. “Sta di fatto che più dura questo confronto e più i tempi del salvataggio si allungano”, si legge nell’articolo. Non resta dunque che attendere notizie anche dall’Europa, oltre che da Siena e Roma.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS: STATO NON COPRE PERDITE SU NPL - Un problema ingente per Monte dei Paschi di Siena che non sembra ancora essere stato risolto dal board di Monte dei Paschi: un problema forse più politico, segnala il Sole 24 Ore nei giorni scorsi. «Le risorse pubbliche, pari ad almeno 6,6 miliardi, non potranno essere utilizzate per coprire le perdite derivanti dalla svalutazione delle sofferenze», riportano i colleghi del quotidiano economico a fronte del problemi riguardanti i Npl (Non performing loans) e la loro dismissione. Il piano di stesura allo stesso salvataggio della Banca di Siena ha avuto complicazioni proprio per questo problema; la disciplina europea sugli aiuti di Stato, ha ricordato Bruxelles nelle prime interlocuzioni informali dei giorni scorsi, prevede che le risorse pubbliche non possano essere utilizzate per coprire perdite già registrate o prevedibili. In sostanza, Mps non potrà usare i soldi dello stato per coprire tutte le svalutazioni sui vari crediti deteriorati, da oltre 28 miliardi di euro ma dovrà solamente utilizzare il proprio capitale oppure i miliardi derivanti dalla conversione dei bond subordinati

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I PIANI DELLE ALTRE BANCHE Sul suo blog sul sito de Il Sole 24 Ore, Marco Ferrando riassume alcuni fatti della settimana uniti da un filo rosso. Tra i fatti elencati c’è il convegno organizzato dalla Fabi cui ha preso parte anche Marco Morelli, il quale ha fatto capire che i tempi per l’approvazione del piano industriale di Monte dei Paschi dipendono più dalla Banca centrale europea e dalla Commissione Ue che non da Rocca Salimbeni. Il problema è che “Bce vuole il massimo capitale possibile, Commissione europea il minimo perché si tratta di risorse pubbliche”. Ferrando ricorda poi che Carige ha presentato il suo piano in settimana, un po’ sulla falsariga di quello di Unicredit. Tuttavia, “qui i soldi ce li deve mettere anzitutto l’azionista di maggioranza, la famiglia Malacalza, e quindi l’aumento non supererà i 450 milioni”. E a proposito di Unicredit, anche Monte dei Paschi sembra intenzionata a seguire la banca di piazza Gae Aulenti nella parte riguardante la cessione dei crediti deteriorati. Ma pare che anche qui ci sia uno stallo proprio perché non è chiara l’entità dell’aumento di capitale che si andrebbe a realizzare, vista la situazione di “discordanza” di pareri tra le istituzioni europee. Intanto, ricorda ancora Ferrando, si torna a parlare di Deutsche Bank, perché la banca tedesca starebbe preparando un aumento di capitale da 8 miliardi di euro. Una cifra simile a quella ipotizzata per Mps, anche se nel caso tedesco si parla di una banca globale. A chi sembra che le cose vadano bene è Intesa Sanpaolo, le cui quotazioni in Borsa stanno tornando ai livelli precedenti l’annuncio di un interesse per Generali. Anche Unicredit, dopo il successo dell’aumento di capitale da 13 miliardi, non se la passa male. Ma sarà interessante capire chi sono i nuovi azionisti di maggioranza della banca.

