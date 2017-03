SPY FINANZA/ Usa, la finta crescita tra Fed e Wall Street

Quello di venerdì sera all’Executives club of Chicago era un evento molto atteso: nulla a che fare con la mondanità, tutta sostanza. Janet Yellen, presidente della Fed, dettava infatti le ultime linee di politica monetaria, lasciando intendere al mercato cosa attendersi nel breve termine. E questa volta l’indicazione è stata meno nebulosa del solito: «Un rialzo dei tassi a marzo potrebbe essere appropriato, se l’inflazione e l’occupazione si evolveranno come atteso». Detto fatto, qualcuno ha immediatamente incolpato per questa mossa da falco l’eccesso di surriscaldamento delle prospettive economiche Usa dovuto al Trumpnomics, ovvero il programma di investimento da 1 triliardi di dollari annunciato a più riprese dalla Casa Bianca. «L’economia Usa ha essenzialmente raggiunto gli obiettivi sull’occupazione stabiliti dalla Fed e si sta avvicinando a quelli sull’inflazione. I governatori della Fed valuteranno un rialzo dei tassi nella riunione di marzo», per l’esattezza all’incontro previsto il 14 e il 15 marzo prossimi. Di più, se le condizioni dovessero continuare a evolvere in questo modo, nel 2017 ci saranno tre rialzi dei tassi la Yellen, nel corso del discorso tenuto a Chicago, ha confermato che «le prospettive di crescita moderata appaiono incoraggianti».

Yellen ha quindi sottolineato che la Fed non ha atteso troppo a lungo per una stretta sulle politiche monetarie, rispondendo agli attacchi fatti da Donald Trump durante la campagna elettorale. Cosa accadrà? Primo, occorre vedere quanto si tramuterà da parole in realtà. Secondo, se un nuovo rialzo appare già prezzato dal mercato, il quale al trend in cui si muove sembra confermarci di aver già operato un potente off-set positivo tra paura del maggior costo del denaro (e quindi di un dollaro più forte) e aspettative di crescita economica, occorre tenere d’occhio un paio di dinamiche.

Primo, trentasei ore dopo il discorso di Jaet Yellen a Chicago, da Pechino arrivavano conferme importanti per la stabilità dell’economia globale. La Cina crescerà infatti del 6,5% nel 2017: lo ha annunciato il premier, Li Keqiang, al Congresso nazionale del Popolo, durante un discorso che è l’equivalente di quello sullo Stato dell’Unione dei presidenti americani e che a Pechino risponde al più rigido e burocratico nome di “Rapporto sul lavoro del governo”. Il numero più atteso è sempre quello del Pil, perché ancora l’anno scorso la Cina ha contribuito per il 30% alla crescita globale: nel 2016, il tasso di crescita cinese ha toccato i 74,4 triliardi di yuan, 10,82 miliardi di dollari, secondo solo a quello degli Stati Uniti, mentre quest’anno il Pil cinese crescerà, in base alle le previsioni di Pechino, «intorno al 6,5%, o di più se sarà possibile in pratica».

Cosa significa questo? Da un lato che continua il rallentamento rispetto al 6,7% del 2016, ma, a detta dei vertici cinesi, «nella stabilità, perché bisogna controllare i rischi sistemici». Ed ecco quindi l’annuncio di ulteriori tagli all’eccesso di capacità produttiva nell’acciaio, -50 milioni di tonnellate e nel carbone, -150 milioni di tonnellate. Ovvero, al netto della sovrapproduzione che ancora pesa tantissimo nelle dinamiche macro globali, la Cina intenderebbe esportare meno deflazione nel mondo d’ora in poi, tagliando gli eccessi produttivi nel ramo delle commodities: un ulteriore driver dell’inflazione Usa e Ue, al netto dell’ultima fiammata? Nel qual caso, la Fed dovrebbe davvero tenere fede alle sue promesse di aumento del costo del denaro, con quello che ne conseguirebbe a livello di servizio del debito denominato in biglietti a partire dai mercati emergenti e di correzione dei corsi azionari, mentre l’Europa potrebbe trovarsi a dover fare i conti con pressioni core che andrebbero a mettere in discussione il percorso fin qui tracciato per il Qe della Bce, i cui ricaschi sul comparto corporate europeo sono stati più volte sviscerati su queste pagine.