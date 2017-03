BANCHE/ Sforza Fogliani: commissione d’inchiesta si occupi anche della riforma delle popolari

In una lettera a Il Sole 24 Ore, l’ex Premier Matteo Renzi è tornato sulla riforma delle banche popolari, ribadendo le ragioni che l’hanno portato a varare quel provvedimento. A tal proposito, il presidente di Assopopolari Corrado Sforza Fogliani ha dichiarato: “La mia posizione è nota. Ho più volte pubblicamente chiesto che l’istituenda Commissione bicamerale di inchiesta attualmente all’esame del Senato si occupi anche della riforma delle Popolari. Prendo atto con favore che l’ex premier è d’accordo e non ho quindi dubbio alcuno che si formi sulla proposta un’ampia convergenza parlamentare. Il testo della Commissione è ora calendarizzato per l’aula, esiste già un emendamento nel senso auspicato da Renzi e da me. Il presidente relatore sen. Marino è comunque in ogni momento facultizzato dal Regolamento del Senato a presentare un suo emendamento nello stesso senso”.

