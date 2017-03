BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari e l'effetto Deutsche Bank (7 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI SENTIRÀ ANCORA IL PESO DELLE BANCHE? Gli appuntamenti di oggi che potrebbero influenzare Piazza Afari riguardano molto da vicino l'Italia, dal momento che alle ore 10:00 usciranno i dati relativi ai prezzi alla produzione relativi al mese di gennaio. Un'ora dopo uscirà anche il risultato del Pil europeo finale, corrispondente al quarto e ultimo trimestre del 2016. Su base trimestrale è previsto un aumento dello 0,4% e su base annuale la crescita si conferma come positiva (+1,7%). In Germania usciranno invece alle ore 8:00 i dati relativi agli ordini nell'industria, sempre relativi al primo mese dell'anno e che tendenzialmente evidenziano un calo pari al 2,7%. Andando Oltreoceano c'è grande attesa per i dati macroeconomici sulla bilancia commerciale a gennaio, che usciranno alle 14:30 (consensus: -45,5 miliardi di dollari).

La giornata di ieri si è invece chiusa in rosso (-1,09%) per la Borsa italiana: una seduta caratterizzata dalle vendite tese a capitalizzare i forti rialzi messi a segno la settimana scorsa. In particolare sofferenza il settore bancario, soprattutto dopo le notizie relative a Deutsche Bank. Il calo di Piazza Affari è stato di un punto percentuale circa dopo un inizio di giornata che sembrava promettere molto meglio. In Europa cali diffusi per i titoli legati agli istituti di credito, con Deutsche Bank che ha visto il valore del suo titolo calare del 7% a causa delle voci su una ricapitalizzazione pari a 8 miliardi di euro.

Lo spread relativo ai Btp-Bund è risalito sopra i 175 punti base, con un rendimento dei titoli italiani che si è attestato al 2,09%.

