MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps e la pioggia di regole sulle banche (oggi 7 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA PIOGGIA DI REGOLE SULLE BANCHE Il salvataggio Monte dei Paschi di Siena avrà un’importanza notevole per il sistema bancario italiano. Il quale deve però fare i conti anche con un eccesso di regolamentazione. Antonio Patuelli evidenzia che solamente nel 2016 sono state emanate 1.247 nuove fonti normative a carico di banche e assicurazioni. Il Presidente dell’Associazione bancaria italiana è sceso anche nel dettaglio, spiegando che 305 norme riguardano la gestione dei rischi e la vigilanza prudenziale, mentre 273 sono quelle riguardanti finanza e mercati. Le novità giuridiche su antiterrorismo e antiriciclaggio sono state 123, mentre 80 quelle in tema di credito, una in più del “comparto” affari fiscali. Proseguendo nell’elenco, si trovano 56 norme sulle segnalazioni, 50 sul diritto del lavoro, 7 sulla reportistica finanziaria, 32 sugli intermediari assicurativi, 28 sui conflitti di interesse, 25 sulle gestioni collettive, 18 sulla privacy, 17 sul governo societario, 14 sulla trasparenza e la tutela del cliente, 14 sulle questioni strettamente legali, 13 sui servizi e sistemi di pagamento, 10 sui sistemi informativi e tecnologici, 8 sulle discipline delle società quotate. Vi sono poi 46 norme su materie varie, senza dimenticare le novità sui fondi pensione, sulla gestione dei registri e dei reclami assicurativi, sulle responsabilità civili delle auto, sui sistemi di remunerazione e incentivazioni per la sicurezza sul lavoro. Patuelli segnala che a fronte di tutte queste novità vi sono poche abrogazioni e, soprattutto, semplificazioni. Quindi continua ad accumularsi una quantità di normativa che rende complessa la vita delle banche. Patuelli chiede quindi una svolta che parta dalle istituzioni europee, visto che da loro dipende il coordinamento in ambito bancario.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, ZINGALES RINGRAZIA LA COMMISSIONE UE Luigi Zingales critica la politica che il Governo Renzi ha seguito riguardo le banche, ma interviene anche sulla situazione attuale di Monte dei Paschi di Siena, spiegando che se la Commissione europea sta tenendo in “stand by” il suo via libera al piano industriale “è perché vuole evitare che i soldi pubblici siano sprecati, per esempio rimborsando chi non ha nessun titolo per essere risarcito, come gli hedge fund che hanno comprato i subordinati di Mps nell’ultimo anno. Di questo intervento dovremmo essere grati alla Commissione”. Zingales ricorda poi che se i 20 miliardi stanziati con il decreto salva-risparmio non saranno sufficienti a mettere in sicurezza il sistema bancario, l’Italia potrà sempre ricorrere al fondo Esm come ha fatto la Spagna 5 anni fa.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS: STATO NON COPRE PERDITE SU NPL - Un problema ingente per Monte dei Paschi di Siena che non sembra ancora essere stato risolto dal board di Monte dei Paschi: un problema forse più politico, segnala il Sole 24 Ore nei giorni scorsi. «Le risorse pubbliche, pari ad almeno 6,6 miliardi, non potranno essere utilizzate per coprire le perdite derivanti dalla svalutazione delle sofferenze», riportano i colleghi del quotidiano economico a fronte del problemi riguardanti i Npl (Non performing loans) e la loro dismissione. Il piano di stesura allo stesso salvataggio della Banca di Siena ha avuto complicazioni proprio per questo problema; la disciplina europea sugli aiuti di Stato, ha ricordato Bruxelles nelle prime interlocuzioni informali dei giorni scorsi, prevede che le risorse pubbliche non possano essere utilizzate per coprire perdite già registrate o prevedibili. In sostanza, Monte dei Paschi di Siena non potrà usare i soldi dello stato per coprire tutte le svalutazioni sui vari crediti deteriorati, da oltre 28 miliardi di euro ma dovrà solamente utilizzare il proprio capitale oppure i miliardi derivanti dalla conversione dei bond subordinati

