SPY FINANZA/ Così Deutsche Bank fa tremare l'Europa

L'Europa comincia a guardarsi allo specchio, dopo mesi in cui ha finto di non voler fare i conti con le criticità che emergono sempre più palesi e stridenti. E se il nostro spread, nonostante le tensioni politico-giudiziarie in atto, resta placido in area 180 punti base, sintomo che la vigilanza Bce resta forte (anzi, ancor più rafforzata), ieri le Borse europee si confermavano deboli al giro di boa della metà giornata di contrattazioni, zavorrate da questioni macro e dall'attesa per il consiglio direttivo della Banca centrale europea, che si riunirà giovedì.

Nella riunione verrà infatti messa sotto la lente d'ingrandimento proprio la situazione macro della zona euro, dove l'inflazione a febbraio è balzata al 2%, anche se spinta prevalentemente da energia e alimenti. Nonostante si finga che il problema non esista, in realtà questo dato potrebbe indurre i falchi del consiglio direttivo a chiedere una revisione della politica monetaria ultra-accomodante dell'Eurotower. Per gli esperti, solidi dati macroeconomici e un eventuale tono meno da colomba da parte della Bce nella riunione di giovedì potrebbero esercitare qualche pressione al rialzo sui rendimenti dei Bund, con il focus che resta comunque sulle questioni politiche, soprattutto per quanto riguarda le presidenziali francesi.

Anna Stupnytska, economista di Fidelity International, non si aspetta novità e prevede che il presidente, Mario Draghi metterà ancora in evidenza la debolezza dell'inflazione core che resta sotto l'1'%. Detto questo, però, per l'esperta «potrebbe spuntare fuori un jolly, come ad esempio una discussione all'interno del board sulla normalizzazione verso lo zero del tasso sui depositi, ora in negativo». Qualcuno intende giocare con il fuoco? Ne dubito, a meno che la logica non sia quella del tanto peggio, tanto meglio, in vista di un evento di rischio finora sottaciuto ma che comincia a farsi strada: un'eventuale vittoria della Le Pen in Francia?

No, tanto più che i sondaggi sono rimasti invariati in Francia nel giorno in cui Alain Juppè ha confermato di non volersi candidare alla presidenza della Repubblica. Stando a una rilevazione di Opinionway per Le Figaro e Radio Classique diffuso a metà mattinata, Marine Le Pen rimane in testa al primo turno con il 27% dei consensi, seguita da Emmanuel Macron con il 24% e da Francois Fillon con il 19%. Al secondo turno, stando al sondaggio, Macron batterebbe la leader del Front National con 60% dei voti contro il 40% della Le Pen. Fuori dai giochi i socialisti, con Benoit Hamon dato ancora attorno al 15%. Il candidato della sinistra radicale, Jean Luc Melenchon stabile all'11%. Insomma, la solita logica da difesa della Republique, quindi nulla di cui i mercati debbano avere realmente paura: una cosa sono i giochi speculativi sullo spread tra Bund e decennali transalpini, un'altra le scommesse reali di lungo termine relative a l'ipotesi di un Frexit in piena regola.