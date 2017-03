BANCHE E POLITICA/ L'ultima figuraccia di Renzi sulle popolari

Stupefacente Renzi. Impermeabile alla gragnuola di astio, critiche e disaffezione che ha scandito come una trionfale marcia del gambero le sue ultime settimane, l'ex premier ha perso ieri un'altra buona occasione per manifestare decoroso silenzio intervenendo su Il Sole 24 Ore sull'argomento che più di ogni altro, se avesse un briciolo di prudenza, il suo stesso ego dovrebbe suggerirgli di trascurare: le banche. E l'ha fatto dicendo in sostanza che il suo governo avrebbe "salvato il sistema creditizio italiano perché ha riformato le banche popolari, vera causa di tutti i mali bancari del Paese".

Immediata ed esplosiva la reazione degli interessati, i banchieri popolari superstiti alla riforma attraverso i vertici della loro associazione di categoria. Ma prima di tutto, riepiloghiamo le bordate renziane. In sostanza l'ex premier - nonché ancora per un po' segretario del Pd - Matteo Renzi ha detto che "le perdite aggregate lorde di esercizio delle sole prime dieci banche popolari italiane nel periodo 2011-2016 hanno quasi raggiunto cumulativamente i 20 miliardi di euro. Una cifra enorme. Senza considerare la altrettanto enorme perdita di valore sopportata contemporaneamente dagli azionisti di diversi istituti, in particolare le due Popolari venete non quotate". Poi ha aggiunto una serie di spazzolate contro la formula gestionale delle popolari. E quindi si è vantato del fatto che "la riforma delle Popolari scardina il potere di rendita dei potentati locali e tutela i risparmiatori garantendo i depositi, oltre che i posti di lavoro dei dipendenti delle banche stesse". Il campione della nuova casta gigliata che si atteggia di nuovo a rottamatore...

Nella migliore tradizione fiorentina, come quel Ser Ciappelletto che Giovanni Boccaccio volle porre a protagonista della prima novella del suo Decameron, Renzi ha magicamente voltato la frittata e, da peccatore qual è stato metaforicamente proprio sul fronte bancario, si è erto a virtuoso risanatore. Una faccia tosta stellare.

Le cose stanno ben diversamente, e per fortuna: perché se l'Italia avesse dovuto derivare dalla riforma delle Popolari le poche chance di ripresa del sistema creditizio che le restano, sarebbe stata ben fresca. Al contrario: le Popolari erano e sono per molti versi il "pezzo" più sano di quel sistema. E lo dicono i dati. A fronte del vero bubbone creditizio italiaco, il Monte dei Paschi di Siena con i suoi 30 miliardi circa di sofferenze, la sua ricapitalizzazione privata impossibile tentata proprio da Renzi per suggerimento interessato del suo impresentabile amico Jamie Dimon di JpMorgan, impallidiscono perfino i due maxi-buchi di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, tra tutte e due risanabili con una decina di miliardi. E tre delle quattro banche che Renzi, sul Sole, definisce "minori" delle quali il suo governo dispose in fretta e furia, di domenica, la "risoluzione", vendute a 1 euro e con le loro sofferenze ancora da collocare, erano ex-casse di risparmio, non popolari. Banca Etruria, l'unica popolare delle quattro, era stata cogestita a lungo dal padre della pasionaria renziana Maria Elena Boschi.