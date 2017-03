BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca un vero rialzo (8 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA UN VERO RIALZO Tra le notizie più attese dai mercati in ambito europeo oggi c'è sicuramente il risultato relativo alla bilancia commerciale in Francia, che si presuppone diminuita di circa 3,4 miliardi di euro. In Spagna alle 09:00 è prevista invece la diffusione dei dati relativi alla produzione industriale annuale, con una percentuale attesa corrispondente a un 2,6%. Alle 08:00 si attende in Germania il responso sulla produzione industriale mensile, con il governo che ha stimato una crescita del 2,5% rispetto al precedente calo del 3%. Buttando uno sguardo oltreoceano tra le 14:15 e le 16:30 usciranno negli Usa i dati relativi al costo unitario del lavoro su base trimestrale (probabile 1,7%), le scorte di petrolio che dovrebbero essere minori di 1,5 milioni di barili e la produttività industriale trimestrale (dato precedente dell'1,2%).

Ieri il Ftse Mib ha chiuso a +0,03%, con il settore bancario in fibrillazione: pessimo risultato per Bper Banca che ha conseguito un calo del 4,2%. Ribasso anche per Ubi Banca con un -2,33% a seguito delle voci su un aumento di capitale di 400 milioni di euro che dovrebbe partire a giugno. In controtendenza Intesa Sanpaolo che è risalita leggermente (+0,26%) e Banco Bpm (+0,67%).

Lo spread tra Btp e Bund è risalito del +4,78%. Il differenziale ha così nuovamente superato quota 185 punti base (186,30) riportandosi praticamente ai livelli di un mese fa.

© Riproduzione Riservata.