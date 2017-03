CONFINDUSTRIA - SOGIN/ Decomissioning nucleare, “ora costruire la filiera italiana” (oggi, 8 marzo 2017)

CONFINDUSTRIA - SOGIN: “COSTRUIRE LA FILIERA ITALIANA PER LO SMANTELLAMENTO NUCLEARE” - Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Pininfarina di Confindustria, l’incontro “La chiusura del ciclo nucleare: le opportunità per la filiera italiana”, organizzato dalla Confederazione in collaborazione con Sogin, la società pubblica che si occupa dello smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. All’appuntamento di oggi seguiranno diversi incontri nei territori che ospitano gli impianti nucleari in fase di smantellamento. Come riportano nell’evento di stamane, mercoledì 8 marzo 2017, l’iniziativa mira a rafforzare le sinergie fra Sogin, organizzazioni imprenditoriali di riferimento e il tessuto industriale italiano per cogliere le opportunità di sviluppo legate alla chiusura del ciclo nucleare, un settore in graduale espansione all’estero nei prossimi anni. L’incontro è stato aperto dal Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e dall’Amministratore Delegato di Sogin, Luca Desiata, che hanno sottolineato il valore della giornata. “Il decommissioning nucleare - ha dichiarato Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria - oltre ad essere un dovere per il futuro del Paese, è anche una grande opportunità di crescita e sviluppo. Abbiamo imprese leader mondiali e all’avanguardia nelle tecnologie dello smaltimento dei rifiuti e della sostenibilità ambientale. Oggi abbiamo messo una pietra importante per creare una filiera industriale in grado di intercettare una domanda crescente sia in Italia sia all’estero”.

I lavori sono proseguiti con un workshop tecnico sulla supply chain di Sogin, approfondendo la strategia di committenza e il processo di qualificazione degli operatori economici, oggi oltre 350. Si tratta di asset strategici per la Società che contribuiscono a garantire sicurezza, sostenibilità ambientale ed elevati standard tecnologici. In particolare, nell’avanzamento delle attività di smantellamento è oggi prioritario per Sogin provvedere all’approvvigionamento dei contenitori per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi in vista del loro successivo smaltimento al Deposito Nazionale.“L’incontro di oggi – ha affermato Luca Desiata, Amministratore Delegato di Sogin – nasce dal comune obiettivo con Confindustria di creare una filiera industriale del decommissioning, un’attività essenziale per completare la transizione verso un sistema energetico più rinnovabile e sostenibile. Nel nostro lavoro ci confrontiamo già – ha spiegato Desiata – con partner e fornitori che, per tecnologia e know-how, rappresentano l’eccellenza industriale italiana. Mettere a fattor comune le specificità di ciascuno e creare una filiera nazionale è un’opportunità per il sistema Paese per essere più competitivi all’estero dove il settore del decommissioning sta crescendo”. Sogin ha progettato questi contenitori e lancia oggi una prima gara per la fornitura di alcuni prototipi destinati alla qualifica dei modelli per i rifiuti di bassa attività. Si tratta di un primo passo concreto per l’approvvigionamento nei prossimi anni di oltre 35 mila contenitori per i rifiuti di bassa attività ai quali si aggiungeranno quelli per i rifiuti di media attività. La sola filiera produttiva di questi contenitori ha un valore complessivo di circa 250 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.