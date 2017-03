SPY FINANZA/ I grafici che fanno tremare l'Europa

Il 25 marzo si festeggeranno con tutti gli onori i 60 anni dei Trattati di Roma, di fatto l'atto fondativo dell'Ue come la conosciamo adesso, e per celebrare al meglio questa ricorrenza, lunedì a Versailles il vertice europeo dai capi di Stato e di Governo di Francia, Germania, Spagna e Italia ha voluto istituzionalizzare la futura morte dell'Unione, parlando finalmente e senza ipocrisie di un'Europa a più velocità. Guarda caso, a sostenerlo apertamente sono stati il presidente francese, Francois Hollande e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. «L'Ue deve saper dimostrare la solidarietà a 27, ma anche la capacità di avanzare a ritmi diversi tra i diversi Paesi», ha detto Hollande, parlando di «nuove forme di cooperazione differenziata». Gli ha fatto eco Angela Merkel: «Dobbiamo avere Paesi che vadano avanti più rapidamente rispetto ad altri». È la tesi delle cosiddette "cooperazioni differenziate", ma «per chi è indietro non è una situazione chiusa. Dobbiamo andare avanti, serve un'Europa più forte e coerente. L'Europa è stata costruita sulla pace, Versailles ne è uno dei simboli, ma se ci fermiamo tutto quello che abbiamo costruito potrebbe crollare. Abbiamo tutti l'obbligo di continuare la costruzione europea. L'Unione europea deve essere un protagonista solida di fronte agli altri protagonisti della globalizzazione. Deve essere l'Unione della prosperità. Ci vogliono posti di lavoro. Serve una responsabilità comune e questa responsabilità ci sarà nella dichiarazione di Roma», ha concluso la Merkel.

Quante belle parole, quanti concetti pieni di buonsenso. Peccato che tutto, in realtà, si riduca al grafico a fondo pagina: a gennaio gli sbilanciamenti di Target2 ci mostrano come le fughe di capitali da Italia e Spagna verso la Germania siano tornate a intensificarsi: a oggi, gli sbilanciamenti all'interno del sistema di pagamento dell'eurozona superano i livelli toccati durante la crisi del 2012. E cosa ci dice in più questo grafico? Che se per caso Mario Draghi dovesse dire basta al programma di acquisti obbligazionari legati al Qe, la domanda per il debito italiano si schianterebbe. Ma ragioniamo un attimo rispetto proprio al 2012. Ovviamente, al netto della generosa monetizzazione del debito operata dalla Bce, oggi il dibattito sulla rilevanza degli sbilanciamenti di Target2 è finito nel dimenticatoio, vista la soppressione artificiale degli spread sovrani, di fatto la conferma che ogni giorno il mercato si auto-impone un totem rispetto l'assenza di rischio per un'imminente frattura dell'eurozona.

Nel 2012 fu diverso, perché all'epoca non si poté negare il segnale rilevante che arrivava del gap di sbilanciamento tra i claims sempre crescenti della Bundesbank e le liabilities in aumento della periferia dell'Ue, soprattutto Italia e Spagna. Qualche economista bollò come irrilevanti quelle divergenze, ma Hans Werner Sinn spezzò la cortina di ipocrisia definendo Target2 «niente più che un salvataggio minimamente velato della periferia dell'eurozona», di fatto ridefinendo il flusso di fondi interno al sistema niente più che un finanziamento delle obbligazioni dei Paesi del Sud Europa, un qualcosa di illegale in base alle regole europee.

Di fatto, la conferma di queste parole l'ha offerta cinque anni dopo Mario Draghi in persona, il quale alla fine dello scorso mese di gennaio ha detto chiaramente che se l'Italia volesse lasciare l'euro, dovrebbe prima saldare i propri debiti all'interno del sistema di pagamenti Target2: di fatto, l'addio di Roma all'eurozona costerebbe qualcosa come 357 miliardi in obblighi da onorare verso il "bancomat" dell'Ue.