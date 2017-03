BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende Draghi (9 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI La giornata di Borsa oggi sarà molto probabilmente influenzata dal discorso di Mario Draghi a seguito del board della Bce. In mattinata ci sarano dei dati provenienti dalla Francia, che alle 7:30 annuncerà il tasso di occupazione a livello trimestrale e dalla Spagna con l'indice sul costo del lavoro sia su base trimestrale che su base annuale che verrà diffuso alle ore 9:00. Oltreoceano importanti saranno i dati relativi ai prezzi import ed export mensili praticati a febbraio, che verranno annunciati insieme all'importo delle richieste di disoccupazione alle ore 14:30.

La giornata di ieri si è conclusa con rialzi piuttosto frazionati nell'intera Eurozona. A Piazza Affari il FTSEMib ha chiuso con un lieve rialzo dello 0,14%, Il FTSE All Share ha registrato un identico balzo in positivo e la tendenza non si è smentita per gli altri due panieri minori di Piazza Affari, con il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%) e il FTSE Italia Star (+0,08%) che hanno usufruito di un lieve incremento.

A catturare la scena sono stati i bancari, con Ubi Banca e Banco Bpm che hanno ottenuto un discreto risultato positivo (rispettivamente +0,5% e +0,17%). L'andamento dei titoli bancari non è comunque stato uniforme, con Unicredit che è scesa dello 0,22%. Negli altri settori lieve rialzo per Snam (+0,16%) e Fiat Chrysler (+0,58%). Segno negativo per Tenaris (-0,72%) mentre Stm ha registrato un buon risultato con un +1,58%.

Notizie poco rassicuranti invece per lo spread tra Btp e Bund: il differenziale tra i titoli decennali è infatti aumentato dell'1,82%: il valore si avvicina quindi in maniera assai pericolosa a quota 200 punti, anche se ancora rimane lievemente sotto i 190 (189,80 punti base). Vedremo se il discorso di Draghi di oggi può aiutare a rasserenare il clima generale e la fiducia dei mercati, abbassando quindi lo spread.

