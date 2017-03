MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Cda Mps tra Commissione Ue e Npl (oggi 9 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. IL CDA DI MPS TRA COMMISSIONE UE E NPL Secondo quanto riportato dalla stampa, la Commissione europea ha voluto approfondire la richiesta arrivata a Monte dei Paschi di Siena da parte della vigilanza bancaria in capo alla Bce di portare l’aumento di capitale da 5 a 8,8 miliardi di euro. In particolare, Bruxelles avrebbe chiesto anzitutto indicazioni sulla capacità della banca di essere solvibile in prospettiva, insieme alle spiegazioni dettagliate su come si è arrivate a determinare la cifra richiesta. Infine, sarebbero state domandate stime su perdite in corso e attese della banca toscana. A quanto scrive il quotidiano di Confindustria, da Francoforte avrebbero già inviato la loro risposta e ora Bruxelles avrebbe deciso di porre delle condizioni per autorizzare l’intervento pubblico in Monte dei Paschi di Siena. Non vi sono riportati dettagli in merito, ma si spera che la situazione possa presto sbloccarsi, anche perché Rocca Salimbeni non può avere modo di mettere bene a punto la cessione dei crediti deteriorati se non conosce bene quali “paletti” verrano posti, considerato che le risorse pubbliche non possono essere usate per coprire perdite certe e prevedibili derivanti dalla rettifiche sui crediti. A questo proposito non bisogna poi dimenticare che l’ispezione sul portafoglio crediti da parte della Bce potrebbe determinare una richiesta di allargamento del perimetro delle posizioni da considerare in sofferenza, con conseguente necessità di ulteriori risorse per far fronte alle svalutazioni. Di certo di questi temi si dovrebbe parlare nel Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena in programma oggi. Staremo a vedere se emergeranno dettagli in merito.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, BOCCIA CHIEDE CHIARIMENTI SUL RUOLO DI JP MORGAN Con una lettera a Il Sole 24 Ore, Francesco Boccia ha voluto commentare l’intervento di Matteo Renzi sullo stesso quotidiano il giorno precedente. In conclusione, il Presidente della commissione Bilancio spende parole su Mps: “Sarebbe opportuno aprire come dice Renzi il dossier degli ultimi vent’anni e forse ci aiuterà la commissione d’inchiesta. Quello però che possiamo già dire oggi è che l’epilogo non è stato certo caratterizzato da quella parola con cui Renzi chiude il suo intervento sul Sole: trasparenza. Sì, perché ancora oggi molti di noi non hanno capito quale ruolo abbia svolto Jp Morgan nel cambio dei vertici di Monte dei Paschi di Siena. L’unica certezza è che alla fine questa storia i 20 miliardi necessari a tenere in sicurezza il sistema li hanno messi gli italiani facendo maggior debito con l’intervento inevitabile e necessario fatto dal Governo Gentiloni dopo i mille giorni di Renzi”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LE REAZIONI ALLE PAROLE DI RENZI Le parole scritte da Matteo Renzi su Il Sole 24 Ore di ieri a proposito di una commissione d’inchiesta parlamentare su Mps e le altre banche in situazioni critiche hanno provocato alcune reazioni. Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parla di “annuncio assurdo”, visto che “da quasi 15 mesi è proprio lui con il Pd a bloccarne l’istituzione”. L’ex viceministro dell’Economia, Enrico Zanetti, Segretario di Scelta civica, ha detto che “abbiamo perso un anno per le titubanze di troppi, ma fa bene Renzi a rilanciare la commissione. Ora però la si approvi in fretta”. Mauro Marino, primo firmatario della proposta di legge sulla commissione, ha intanto ricordato che già c’è un’indagine conoscitiva realizzata dal Senato.

© Riproduzione Riservata.