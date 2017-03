SPY FINANZA/ Le strane manovre tra Germania, Usa e Wikileaks

Strano silenzio attorno all'ultima, devastante rivelazione di WikiLeaks, qualcosa come 8mila files che mostrano al mondo come la Cia spii chiunque e i metodi con cui lo sta facendo da anni. L'agenzia di intelligence americana si è trincerata dietro un laconico «nessun commento», ma è l'assenza di reazioni del solitamente social-logorroico Donald Trump a farci capire che quella in atto negli Usa è una battaglia tutt'altro che scontata: il Deep State, i corpi intermedi dello Stato che muovono davvero i fili, sono arrivati allo scontro finale per decidere chi dovrà gestire la transizione dall'attuale amministrazione a quella che la sostituirà una volta che l'effetto shock and awe non sarà più necessario e il miliardario Usa sarà sacrificabile sull'altare dell'impeachment. E cosa ci dice WikiLeaks? Presentando la prima puntata di «Vault 7», ribattezzata «Anno Zero», ha annunciato che altre rivelazioni seguiranno nei prossimi giorni, prima di sparare i contenuti dei leaks.

Con il programma Weeping Angel, elaborato dagli americani insieme ai britannici, le tv sono messe in posizione "spenta" e diventano sistemi d'ascolto a distanza, mentre esiste la possibilità di controllo remoto, sempre per l'ascolto, di qualsiasi telefonino di ultima generazione. C'è poi la presenza di un centro Cia nel consolato statunitense di Francoforte che fa da collettore per le informazioni carpite in Europa, Medio Oriente e Africa e, cosa ancora più inquietante pensando agli ultimi attentati attribuiti all'Isis in Europa, esiste la possibilità di intervenire su centraline che governano vetture e grossi mezzi di trasporto, come i Tir. Di più, esiste una divisione speciale dell'intelligence nel quartier generale di Langley, Virginia, che sviluppa virus per infiltrarsi via web e questo offre la possibilità di bucare i sistemi criptati che proteggono telefonini o canali come Whatsapp o Telegram.

C'è poi Umbrage, un gigantesco database raccolto dagli americani contenente malware e altri trucchi utilizzati da pirati della rete in tutto il mondo, compresi i russi. E proprio quest'ultimo punto si sarebbe rivelato fatale. Stando a Julian Assange, la sua organizzazione sarebbe entrata in possesso dei segreti grazie alla perdita di controllo su parte del materiale. Sembra che da tempo porzioni consistenti dell'archivio circolassero, senza controllo, tra dipendenti a contratto, hacker, dipendenti federali. Uno tra questi (o forse più) hanno passato la montagna di files a WikiLeaks, ripetendo quanto fatto da Edward Snowden e Chelsea Manning con i segreti dell'Nsa. A giudizio di alcuni esperti, Weeping Angel è stato concepito per colpire target individuali, dal membro di un governo a un agente avversario, da un vero terrorista al singolo cittadino.

Cosa significa questo? Che la Cia può operare sotto copertura utilizzando metodologie tipiche di altri servizi segreti, di fatto compiendo false flag da attribuire ad altri, potendo lasciare false tracce del loro operato attraverso malware trafugati. Come dire, l'hackeraggio russo contro il Partito democratico in vista delle presidenziali Usa potrebbe essere stato compiuto dalla Cia solo per incolpare i russi: direte voi, Donald Trump ha vinto, quindi i servizi Usa hanno lavorato per nulla. Mica troppo, vista la quantità di teste già saltata nell'amministrazione Trump per presunti contatti e collusioni con l'ex ambasciatore russo e Washington, tanto che è di ieri la novità in base alla quale il presidente stesso avrebbe avuto contatti con il diplomatico di Mosca in campagna elettorale.