TASSE E PAPERONI/ Ponti d'oro ai super-ricchi stranieri? Se portano soldi per il taglia-debito

Appena tre giorni fa abbiamo proposto sul sussidiario qualche riflessione sulla "caccia all'italiano residente all'estero" appena annunciata dall'Agenzia delle Entrate. Oggi ci ritroviamo a registrare una nuova "caccia all'estero", indetta sempre dal fisco italiano, ma con un obiettivo totalmente diverso: non gli italiani da far fiscalmente rientrare o da frenare nelle fuga, ma gli stranieri super-ricchi che il governo italiano vuole attrarre a stabilirsi in Italia attraverso una flat tax. E sarebbero già un migliaio le richieste giunte all'amministrazione finanziaria italiana: centomila euro di imposta sul reddito a forfait (e 25mila per ogni eventuale familiare aggregato). Le voci lasciate correre dall'Agenzia parlano di "concorrenza a Spagna e Gran Bretagna", di "calciatori ed emiri" come categorie simbolo di hight net worth individual cui stendere tappeti rossi fiscali.

Alcune questioni aperte, fra scienza delle finanze e politica, restano. Centomila euro da mille paperoni totalizza cento milioni all'anno: lontano dall'essere una cifra-differenza per un bilancio statale in cui una semplice "manovrina" correttiva pesa per 3,4 miliardi. Non è immaginabile che un'iniziativa del genere possa avere come finalità credibile l'incremento del gettito fiscale: neppure se i nuovi residenti diventassero diecimila. In secondo luogo, già allontanandoci da un terreno puramente tecnico. i super-ricchi che scegliessero l'Italia come residenza fiscale e pagassero a forfait le imposte sui maxi-redditi, vedrebbero domiciliati automaticamente anche i loro maxi-patrimoni? Domanda successiva: la flat tax funzionerebbe anche da scudo per i super-ricchi se l'Italia dovesse varare forme di prelievo patrimoniale una tantum "per restare nell'euro"? In altri termini: se fosse replicato un prelievo dello 0,6% sui depositi bancari (come nel 1992), il conto in banca di un calciatore multimilionario resterebbe intatto? Se acquisisse la residenza fiscale in Italia un "emiro" cui fossero ricondicibili importanti proprietà immobiliari nel Paese (o anche in altri Paesi), questi asset sarebbero esenti in caso di patrimoniale? Il governo è seriamente convinto della praticabilità legale e politica in questa prospettiva?

La motivazione ultima di politica economica della flat tax ai super-ricchi è la stessa, comunque, della "voluntary disclosure 2": chiamare/richiamare capitali in Italia. E la speranza intuibile è che questi mezzi possano in qualche misura incrociare le rotte del debito pubblico, delle società quotate in Borsa, di un vasto latifondo immobiliare pubblico e privato dalle quotazioni depresse dopo lo scoppio della "bolla". Non è difficile scorgere - sullo sfondo - l'accumulo di riserve di liquidità cui offrire passività finanziarie straordinarie: ad esempio Btp speciali emessi da operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici (o anche di "cattivi crediti" bancari, se la Ue autorizzasse finalmente forme di bad bank nazionale; oppure un più strutturato fondo di stabilizzazione del sistema bancario).