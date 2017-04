BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari priva di dati di riferimento (10 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PRIVA DI DATI DI RIFERIMENTO Giornata piuttosto scarna di eventi macroeconomici per i mercati quella di oggi. Alle 10:00 verrà reso noto il dato sulla produzione industriale italiana nel mese di febbraio. Alle 15:00 è attesta l'asta per i titoli di Stato francesi con scadenza a 3, 6 e 12 mesi. Alle 16:00 l'indice Fed sul mercato del lavoro americano, mentre alle 17:00 saranno tenute le aste per i titoli del Tesoro americano con scadenza a 6 e 3 mesi.

Quella di venerdì è stata una seduta interlocutoria per Piazza Affari, che ha chiuso la seduta con un rialzo dello 0,02% a quota 20.300 punti. Tutta la giornata è stata caratterizzata da una bassa volatilità, con l'indice sempre intorno alla parità e con volumi sotto la media. È stata una seduta non molto positiva per i bancari: gli unici che sono saliti sono stati Mediobanca +1,22% e Intesa Sanpaolo +0,32%. Male invece Unicredit (-0,42%), Bper (-0,48%), Banco Bpm (-1,03%) e Ubi Banca (-1,31%). Bene Stm che ha fatto registrare un rialzo del 2,52% a 14,67 euro per azione. Ottimo anche Azimut Holding che ha fatto segnare un progresso dell'1,01%. Tenaris ha guadagnato lo 0,69% a 16,16 euro per azione. Calo per Telecom Italia che ha ceduto lo 0,5% nonostante Mediobanca abbia confermato la sua visione positiva sul titolo con un target price di 1,34 euro per azione. Ottima performance per Rcs che ha chiuso la giornata con un balzo del 7,59%. Migliore performance fra i titoli di Piazza Affari per ItaliaOnline che ha chiuso con un +17%.

Lo spread fra Btp e Bund ha subito una flessione dell'1,20%, scendendo sotto i 200 punti, esattamente a 198,2 punti base. Il rendimento del Btp decennale italiano si attesta al 2,21%.

