MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la grana Npl per l'Italia (oggi 11 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA GRANA NPL PER L’ITALIA Quello dei crediti deteriorati resta un problema che non solo Monte dei Paschi di Siena, ma anche altre banche italiane dovranno affrontare. Non potranno però contare su una bad bank europea. L’Ecofin che si è tenuto a Malta ha infatti definitivamente fatto tramontare questa ipotesi e ora graverà su ogni singolo Paese membro il compito di trovare una soluzione. Pier Carlo Padoan ha voluto inviare un “messaggio in codice” a Daniele Nouy, responsabile dell’autorità di vigilanza in capo alla Banca centrale europea, spiegando che sarà importante far sì che le banche presentino dei piani in grado di far vedere un percorso per far tornare gli Npl a livelli fisiologici. L’importante è che ciò non avvenga con una velocità troppo elevata. Del resto quando le banche si liberano dei crediti in sofferenza si trovano a dover fare i conti con delle svalutazioni che influiscono non poco sui loro bilanci già messi a dura prova dal calo della redditività tipico del settore in un periodo di bassi tassi di interesse.

“Gli Npl si sono accumulati in un periodo relativamente lungo e non si possono smobilizzare da un giorno all'altro, specie se coinvolgono tante banche, perché questo crea un effetto potenzialmente destabilizzante”, ha osservato Padoan, proprio per evidenziare come occorra non agire sotto l’impulso della fretta. Per l’Ue resta aperta la possibilità che ogni Paese membro possa creare una sua bad bank, ma è chiaro che in Italia una soluzione del genere appare poco percorribile. Il debito pubblico impedisce infatti di usare risorse dello Stato, mentre il tentativo privato con il Fondo Atlante non sembra proprio aver funzionato.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS LA RICETTA DI BINI SMAGHI - Lorenzo Bini Smaghi ha parlato del caso del Monte dei Paschi di Siena, che ha cambiato definitivamente i rapporti tra la politica e gli istituti di credito. «Ha messo in evidenza che la politica deve stare lontana dalle banche e che le banche devono lavorare lontane dalla politica. Questa è la lezione più importante da trarre», ha dichiarato il presidente di ChiantiBanca e di Société Generale, già membro del board della Banca Centrale Europea. Nell'intervista al Corriere Fiorentino ha poi fornito la sua ricetta per risolvere il problema delle sofferenze bancarie. Bisogna partire dalla trasparenza, poi si deve «erogare credito non sulla base di conoscenze personali o amicizie ma sulla base di criteri oggettivi e di conoscenza del territorio». Inoltre, il risparmio dei cittadini va gestito con maggiore attenzione: servono rispetto e rigore. In questo modo si può rendere più sano il sistema bancario, oltre che al servizio dell'economia e del territorio.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, ASSOCIAZIONE BUONGOVERNO: HA VINTO IL LUPO CATTIVO L’Associazione Buongoverno Monte dei Paschi di Siena, in vista dell’assemblea dei soci di Rocca Salimbeni in programma mercoledì, ha fatto affiggere diversi manifesti a Siena con un titolo piuttosto singolare: “È finita una favola centenaria. Ha vinto il lupo cattivo". Secondo quanto riporta Toscanatv.com, nel manifesto si evidenzia come un tempo Montepaschi fosse una banca che faceva invidia al mondo, “poi sono arrivati i lupi”. “Ringraziamo chi ha contribuito a questo risultato: i vertici della banca e della Fondazione, gli Organi di vigilanza, il sistema politico locale e nazionale, l'indifferenza e la passività di chi ha preferito nascondere la testa sotto la sabbia, nonostante i nostri ripetuti richiami alla realtà”, si legge ancora nel manifesto, che affida poi alla storia e alla magistratura l’augurio di fare giustizia su questa vicenda.

