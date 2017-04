BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: per Piazza Affari arrivano tanti dati dal Regno Unito (12 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PER PIAZZA AFFARI ARRIVANO TANTI DATI DAL REGNO UNITO Oggi non sono in programma molti dati macroeconomici. Alle 10:30 per il Regno Unito sarà l'ora dell'indice sui salari medi, inclusi i bonus per il mese di febbraio. Sempre alla stessa ora verrà tenuto un discorso dal presidente della Bank Of England che potrebbe fornire nuovi spunti di politica monetaria. Altro dato inglese è la variazione della disoccupazione del mese di marzo. Alle 11:30 è prevista l'asta dei Btp italiani con scadenza a 3 e 7 anni, mentre cinque minuti più tardi quella del titolo di Stato tedesco a dieci anni. Alle 13:00 tocca al tasso dei mutui americani. Infine alle 16:00 è atteso il dato sulle scorte del petrolio.

Ieri è stata una giornata negativa per Piazza Affari, che ha ceduto lo 0,46%, chiudendo a 20.149 punti. L'indice è arrivato a perdere oltre l'1%, recuperando però nel finale. Male i bancari che hanno fatto registrare i seguenti ribassi: Banco Bpm -4,35%, Unicredit -3,02%, Bper -1,33%, Mediobanca -0,98%, Intesa Sanpaolo -0,95% e Ubi Banca -0,93%. È scesa anche Stm con un -3,64%. Telecom Italia ha chiuso in rosso ma limitando le perdite con un ribasso dello 0,25%. Continua il momento positivo di Italgas che ha fatto segnare un rialzo del 2,09%. Tra le migliori performance del listino, Autogrill è salita dell'8,19%. Molto male, invece, Anima Holding che ha perso oltre il 2%.

Giornata negativa per lo spread fra Btp e Bund che ha raggiunto i 206 punti base con il rendimento del Btp decenale italiano al 2,27%.

