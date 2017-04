SPY FINANZA/ La "Terza guerra mondiale" aiuta i piani della Fed

Lapresse

La tensione generalizzata che il mondo - e, quindi, i mercati - sta vivendo in questi giorni può far confondere. I media prospettano scenari apocalittici in Corea del Nord, quasi la Terza guerra mondiale fosse alle porte: non è così. Questo non significa che non siano tempi pericolosi, ma attenzione a non confondere i pericoli reali da quelli creati ad arte. Quanto sto per dirvi non è affatto un invito a schierarvi, ma a guardare bene la realtà per quella che è, altrimenti anche tutte le conseguenze di questa nuova stagione di tensione vi sfuggiranno. Partiamo da due realtà, incontrovertibili. Primo, qualcuno di voi ha avuto notizie delle granitiche prove della colpevolezza diretta di Bashar al-Assad nell'attacco chimico della scorsa settimana preannunciate da Usa e Israele? Zero, come al solito solo parole. Secondo, ecco cosa ha fatto ha tempo a dichiarare a SkyTg24 il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare e della difesa, uno che di certe cose capisce molto più dei sedicenti analisti che affollano gli studi televisivi, prima che Maria Latella cambiasse frettolosamente discorso? «In passato siamo stati spessissimo vittime di operazioni di comunicazione che hanno indotto le potenze occidentali a una serie di operazioni che poi ci hanno fatto penare molto... Da tecnico ci sono elementi che mi lasciano perplesso. Il numero delle vittime, molto basso per un attacco chimico… L'ipotesi alternativa che si trattava di materiale chimico colpito da una bomba convenzionale e che ha diffuso un po' del suo potenziale nell'intorno della sua localizzazione non è da escludere».

Operazioni di comunicazione: di fatto bufale, le tanto di moda fake news che fanno andare su tutte le furie la presidente della Camera, Laura Boldrini. C'è un altro modo di chiamarle: psyops, ovvero operazioni di guerra psicologica. Chi di noi davanti a quei corpi di bambini non avrebbe voluto la testa di Assad? Reazione a caldo a una più che probabile psyops, il cui proseguo classico è quello di evitare che si scavi nel reale accaduto: la notizia deve essere quella gridata e che suscita scandalo, rilanciata in maniera maniacale dai media, offrendo il minimo indispensabile di prove e il massimo di certezze emotive. Volete sapere perché conta davvero tanto la Siria? Pensate sia questione di diritti civili o democrazia negata? Guardate questa cartina, sta tutto qui: geopolitica del petrolio. Ovvero, soldi. Ovvero, potere. E se pensiamo alla tensione con la Corea del Nord, pensate davvero che il problema sia il programma nucleare e il lancio di missili balistici? La questione sta tutta nei rapporti tra Usa e Cina, Pyongyang rappresenta unicamente la pallina di una partita da ping pong, esattamente come lo Yemen nella disputa tra Iran e Arabia Saudita.