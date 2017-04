BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari vede a rischio quota 20.000 (13 aprile 2017)

Borsa italiana news oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI VEDE A RISCHIO QUOTA 20.000 Giornata scarna di eventi macroeconomici significativi quella odierna. Alle 8:00 arriverà l'indice dei prezzi al consumo in Germania nel mese di marzo. Quarantacinque minuti più tardi tocca allo stesso dato relativo alla Francia, mentre alle 10:00 sarà il turno dell’Italia. Il dato più importante verrà però rivelato alle 16:00, si tratta dell’aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di aprile. Ieri è stata una giornata ancora negativa per Piazza Affari che ha ceduto lo 0,52% a quota 20.004 punti. Tutta la seduta è stata caratterizzata da volumi molto bassi, considerando anche che si tratta di una settimana festiva. Una giornata molto negativa per i titoli bancari che hanno fatto segnare i seguenti ribassi: Banco Bpm -3,14%, Mediobanca -2,61%, Unicredit -2,22%, Bper -1,08%, Intesa Sanpaolo -0,96% e Ubi Banca -0,76%. È sceso anche il lusso con Moncler che ha lasciato sul terreno il 2,3%, Salvatore Ferragamo lo 0,96%, mentre Luxottica ha guadagnato l'1,27%, in controtendenza rispetto al listino principale.

Chiusura invariata per Telecom Italia che ha archiviato la sessione con un +0,06% 0,8045 euro per azione. Bene il risparmio gestito con Azimut Holding con un +0,58%. In controtendenza rispetto alle banche, FinecoBank ha guadagnato l' 1,57% e le utility hanno fatto segnare i seguenti rialzi: Italgas +1,38%, Snam +1,19% e Terna +0,6%. Molto bene anche il titolo Juventus con un rialzo del 5,7% dopo che la squadra di Torino ha vinto la partita di andata contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions League.

Giornata ancora negativa per i nostri titoli di Stato. Lo spread Btp/Bund ha chiuso in lieve rialzo a 208 punti base e il rendimento del Btp italiano decennale si è attestato al 2,3%.

