MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, i sindacati non vogliono altri tagli al personale (oggi 13 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I SINDACATI NON VOGLIONO ALTRI SACRIFICI DEI LAVORATORI Ieri si è svolta l’assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena, solamente nella parte ordinaria, però, dato che non è stato raggiunto il quorum necessario a deliberare in via straordinaria. I sindacati hanno tenuto un intervento unitario, nel quale hanno chiesto un confronto “costante e approfondito” sul piano di ristrutturazione varato nello scorso ottobre, che “non dovrà comportare ulteriori sacrifici per i lavoratori - sia in termini occupazionali che in termini economici - rispetto a quelli già previsti”. È noto infatti che indiscrezioni non smentite nelle scorse settimane hanno riportato la notizia secondo cui la Commissione europea vorrebbe che Montepaschi tagliasse il proprio organico innalzando gli esuberi già previsti alla fine dello scorso anno.

Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Sinfub, Ugl Credito e Unità sindacale hanno anche chiesto di avere il dettaglio degli emolumenti dei top manager della banca, comprensivi di "retribuzione annua, bonus di ingresso, clausole di retention, patti di non concorrenza, eventuali stock option o performance shares”. Questo perché i sindacati ritengono che “i principi di equità salariale e di rigore nel contenimento dei costi siano valori uguali per tutti, nessuno escluso, in un momento tanto delicato per la vita della banca”. A margine dell’assemblea è intervenuto anche il deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia, che, secondo quanto riportato dall’Ansa, ritiene che il caso Mps si stia delineando “come uno dei disastri bancari più incredibili della storia d’Europa”. Questo per via di un buco da 100 miliardi e la morte sospetta di David Rossi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, OGGI L’ASSEMBLEA DEI SOCI A SIENA Oggi è in programma l’assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena e riuscirà a essere presente anche l’associazione “vittime del salva banche”. Lo ha detto la portavoce Letizia Giorgianni, spiegando che ciò sarà reso possibile “grazie agli amici dell’Associazione del Buongoverno di Siena”. In una nota ha evidenziato come stia crescendo il timore che gli obbligazionisti siano costretti a un grosso sacrificio per rendere possibile la ricapitalizzazione precauzionale della banca toscana. Infatti, nonostante le rassicurazioni di un intervento pubblico che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a molti, sembra che la Commissione europea voglia chiedere criteri più stringenti sui rimborsi ai risparmiatori. “La coperta si farebbe sicuramente più stretta, e siamo sicuri che basti per gli obbligazionisti subordinati?”, si chiede Giorgianni. Tali timori non sono certo infondati. Intanto l’Associazione Buongoverno Mps ha fatto sapere di aver raccolto deleghe per circa 3.500 azioni, pari a poco più dello 0,01% del capitale. Questo, ha spiegato Sergio Burrini perché “le lunghe e contraddittorie vicissitudini della banca non hanno certo incoraggiato una maggiore partecipazione. Stiamo preparando degli interventi e parleremo con il cuore”. Dunque l’appuntamento societario di oggi sarà molto importante, non solo per i vertici di Mps, ma anche per i piccoli azionisti che potranno far sentire la loro voce. Per loro, del resto, la ricapitalizzazione comporterà un perdita del valore dei loro titoli non indifferente.

