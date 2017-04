BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza affari chiusa per le feste di Pasqua (14 aprile 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CHIUSA PER LE FESTE DI PASQUA Oggi la Borsa italiana sarà chiusa per le festività pasquali. Ieri il Ftse Mib ha chiuso la seduta sui minimi di giornata con un calo dell'1,16% a quota 19.773 punti. Una giornata davvero negativa visto che Piazza Affari ha perso immediatamente in apertura la soglia psicologica dei 20.000 punti. Altra giornata di passione per le banche che hanno fatto segnare i seguenti ribassi: Banco Bpm -2,83% a 2,4 euro, Unicredit -2,42%, Intesa Sanpaolo -1,61%, Bper -0,82% e Mediobanca -0,76%. Si è salvata solo Ubi Banca che è salita dello 0,47%. Male anche il settore delle auto con Fca che ha ceduto il 3,73% a quota 9,15 euro. Prosegue il momento brillante di Juventus che ha chiuso nuovamente con un rialzo del 6,05%. Buona performance anche per Autogrill che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,29%.

Migliore del mercato è stata Exprivia che ha messo a segno una performance brillante del +10,78% grazie all'annuncio di avvio di un processo di digitalizzazione della propria catena di produzione. Inoltre l'azienda, attraverso la controllata Exprivia Healthcare IT, si è aggiudicata un importante bando di gara per l'affidamento dei servizi di evoluzione applicativa, conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione dei sistemi informativi Edotto e Trattamento Ricette Farmaceutiche nella Regione Puglia.

Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso ai massimi a 209 punti base mentre il rendimento del Btp italiano decennale è stato pari al 2,3%.

