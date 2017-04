MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Morelli e il nodo degli Npl (oggi 14 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, MORELLI E IL NODO DEGLI NPL. Mps resta ancora in attesa di sapere dalle istituzioni europee se il piano industriale può essere considerato “promosso”, per avere così poi finalmente accesso alla ricapitalizzazione precauzionale che farebbe aumentare la quota di capitale in mano pubblica. Nell’assemblea dei soci, Marco Morelli ha confermato che l’entità dell’aumento di capitale complessivo sarà di 8,8 miliardi di euro, ma non ha voluto dare altri dettagli, come per esempio l’effettivo esborso che il Tesoro sarà chiamato a compiere. Ci sarà poi da affrontare il tema delle sofferenze bancarie, che ammontano a 29 miliardi di euro. Ancora non è stata scelta la modalità con cui si procederà alla loro cessione. “Finché non si scaricano fuori dal bilancio le sofferenze, quasi 29 miliardi lordi, il conto economico del Monte dei Paschi di Siena sarà sempre penalizzato. Noi proviamo a vendere queste sofferenze, ma serve anche avere un compratore”, ha detto l’amministratore delegato della banca toscana secondo quanto riporta Teleborsa.

Morelli ha detto che la soluzione migliore sarebbe quello che consenta di limitare le perdite e di poter beneficiare delle riprese di valore. Parole che lasciano pensare che gli Npl possano essere ceduti a un veicolo di cui poi la banca dovrebbe detenere una quota, di modo da partecipare all’eventuale aumento di valore dei crediti. Nei giorni scorsi era stata rilanciata l’ipotesi di una cartolarizzazione delle sofferenze bancarie da parte di Mps e questa strada sembra in effetti percorribile.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I SINDACATI NON VOGLIONO ALTRI SACRIFICI DEI LAVORATORI Ieri si è svolta l’assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena, solamente nella parte ordinaria, però, dato che non è stato raggiunto il quorum necessario a deliberare in via straordinaria. I sindacati hanno tenuto un intervento unitario, nel quale hanno chiesto un confronto “costante e approfondito” sul piano di ristrutturazione varato nello scorso ottobre, che “non dovrà comportare ulteriori sacrifici per i lavoratori - sia in termini occupazionali che in termini economici - rispetto a quelli già previsti”. È noto infatti che indiscrezioni non smentite nelle scorse settimane hanno riportato la notizia secondo cui la Commissione europea vorrebbe che Monte dei Paschi di Siena tagliasse il proprio organico innalzando gli esuberi già previsti alla fine dello scorso anno. Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Sinfub, Ugl Credito e Unità sindacale hanno anche chiesto di avere il dettaglio degli emolumenti dei top manager della banca, comprensivi di "retribuzione annua, bonus di ingresso, clausole di retention, patti di non concorrenza, eventuali stock option o performance shares”. Questo perché i sindacati ritengono che “i principi di equità salariale e di rigore nel contenimento dei costi siano valori uguali per tutti, nessuno escluso, in un momento tanto delicato per la vita della banca”. A margine dell’assemblea è intervenuto anche il deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia, che ritiene che il caso Monte dei Paschi di Siena si stia delineando “come uno dei disastri bancari più incredibili della storia d’Europa”. Questo per via di un buco da 100 miliardi e la morte sospetta di David Rossi.

