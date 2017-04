MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, i timori per i risparmiatori (oggi 15 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I TIMORI PER I RISPARMIATORI L’Associazione Buongoverno Mps e l’Associazione vittime del salva banche hanno partecipato all’assemblea dei soci della banca toscana e hanno poi diffuso una nota di commento. Al suo interno vi si trova preoccupazione per quanto Marco Morelli ha detto sulla sorte degli obbligazionisti subordinati, visto che “nelle slide proiettate è sancita la loro conversione in azioni, per tutti i 4,3 miliardi esistenti, senza alcuna distinzione tra i possessori”. Per Letizia Giorgianni, Presidente dell’Associazione vittime del salva banche, è emerso un quadro dove “tutto è appeso all’esito della trattativa con la Commissione Ue. Gli scenari sono dunque poco prevedibili, ma potrebbero non mancare colpi di scena e sacrifici importanti a carico dei risparmiatori”. Anche Alberta Campi, Presidente dell’Associazione Buongoverno non può fare a meno di notare che “ancora una volta l’Italia e il futuro della Banca sono totalmente nelle mani della Bce e delle Autorità europee, a causa di mancate o inadeguate scelte nel recente passato”.

Anche l’Associazione cittadina senese Pietra Serena è rimasta perplessa dopo l’appuntamento societario, soprattuto perché restano dei dubbi su alcuni dati forniti dai vertici di Mps. Non viene ritenuta condivisibile, in particolare, l’ipotesi di cessione in blocco dei crediti in sofferenza, senza cercare di approfondire l’analisi su di essi, in modo “da procedere con più fermezza all’individuazione dei soggetti che potrebbero avere ricevuto crediti in modo eventualmente non regolare, e quindi al recupero di essi con maggiore rigore”. Ci dovrebbe comunque essere presto un incontro con Morelli, in modo da poter cercare di fare luci su questi punti di contrasto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, MORELLI E IL NODO DEGLI NPL. Mps resta ancora in attesa di sapere dalle istituzioni europee se il piano industriale può essere considerato “promosso”, per avere così poi finalmente accesso alla ricapitalizzazione precauzionale che farebbe aumentare la quota di capitale in mano pubblica. Nell’assemblea dei soci, Marco Morelli ha confermato che l’entità dell’aumento di capitale complessivo sarà di 8,8 miliardi di euro, ma non ha voluto dare altri dettagli, come per esempio l’effettivo esborso che il Tesoro sarà chiamato a compiere. Ci sarà poi da affrontare il tema delle sofferenze bancarie, che ammontano a 29 miliardi di euro. Ancora non è stata scelta la modalità con cui si procederà alla loro cessione. “Finché non si scaricano fuori dal bilancio le sofferenze, quasi 29 miliardi lordi, il conto economico del Monte dei Paschi di Siena sarà sempre penalizzato. Noi proviamo a vendere queste sofferenze, ma serve anche avere un compratore”, ha detto l’amministratore delegato della banca toscana secondo quanto riporta Teleborsa. Morelli ha detto che la soluzione migliore sarebbe quello che consenta di limitare le perdite e di poter beneficiare delle riprese di valore. Parole che lasciano pensare che gli Npl possano essere ceduti a un veicolo di cui poi la banca dovrebbe detenere una quota, di modo da partecipare all’eventuale aumento di valore dei crediti. Nei giorni scorsi era stata rilanciata l’ipotesi di una cartolarizzazione delle sofferenze bancarie da parte di Mps e questa strada sembra in effetti percorribile.

© Riproduzione Riservata.