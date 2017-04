RIPRESA?/ Manovrine e "piccoli" politici possono portarci in "serie B"

Lapresse

Il 97 per cento degli italiani, ricorda Federico Fubini su Sette del Corriere, dal 2005 al 2014 non ha goduto di alcuna crescita economica. È il dato più alto, e quindi più preoccupante, tra i Paesi sviluppati. Molto più efficacemente di molti economisti, e intervistato dalla Rai, Flavio Briatore fa notare che quello che conta per le famiglie è il potere di acquisto e se questo diminuisce si diffonde quel senso di povertà che si sta impadronendo delle nostre vite.

Alberto Mingardi conferma per conto suo l'analisi e aggiunge sulla Stampa che la mancata crescita non sembra più essere un problema delle nostre classi dirigenti impegnate o rassegnate piuttosto a gestire il declino. Si avverte una forma di sfiducia delle istituzioni che si trovano a fronteggiare problemi in apparenza senza soluzioni ben sapendo che la manovrina appena approvata con il resto delle misure non è nulla più che un pannicello caldo.

Il ministro Padoan sa bene, per averlo detto egli stesso, che si trova a calpestare un sentiero di montagna molto stretto che si snoda su un crinale naturalmente in salita. Possiamo aggiungere che il fondo è limaccioso e minaccia di piovere: il rischio di fare un capitombolo per ritrovarsi a valle con le ossa rotte non è peregrino. In più il guardiano europeo chiede cose che divergono dalla volontà del manovratore nazionale.

Usando un'altra metafora, Luciano Fontana scrive sul Corriere che la palude è diventata il luogo esistenziale della politica la quale, rincara la dose Antonio Polito, impedisce di fare le cose che veramente servirebbero come puntare tutte le risorse - a maggior ragione se scarse - sulla riduzione delle tasse sul lavoro a vantaggio d'imprese e dipendenti. Una considerazione di buon senso che non ha bisogno di scienziati per essere compresa.

Lasciare più soldi agli imprenditori e ai lavoratori vuol dire favorire allo stesso tempo investimenti e consumi. Esattamente quello che serve alla nostra economia per uscire dall'angolo della stagnazione perché la prevista crescita dell'1 per cento - su o giù di lì - può servire a fini statistici, ma non certamente a invertire l'andamento reale e psicologico di una società che ha deciso di chiudersi in difesa rischiando peraltro di prendere tanti gol (e le metafore aumentano).

Il fatto è che a questo gioco il pericolo di perdere la partita, e magari retrocedere, è molto alto nonostante le rassicurazioni che ci diamo a voce. Convince pertanto il ragionamento sviluppato da Paolo Savona e Giorgio La Malfa (quest'ultimo anche sul Mattino) di rovesciare le regole che ci conducono alla sconfitta scambiando di posto vincoli e obiettivi per porre questi al centro dell'attenzione e non più quelli che limitano ogni azione.

È chiaro che per fare una simile scelta bisogna saper bene dove andare e approntare i mezzi necessari. Ed è altrettanto chiaro che per riuscire nell'intento occorre sfuggire alle sirene massimaliste (oggi si direbbe populiste) per mantenere ferma la rotta riformista troppe volte sacrificata sull'altare dei capricci elettorali. E allora appare evidente che prim'ancora di pensare o parlare di alleanze per il voto è necessario stabilire da che parte stare.

Anche in politica sarà bene tenere i fatti separati dalle parole.

