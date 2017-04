Reddito di Inclusione: cos'è e come ottenerlo (LaPresse)

REDDITO DI INCLUSIONE 2017, COS'È E COME OTTENERLO: REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO, TETTO DA 485 EURO AL MESE - Il Reddito di Inclusione comincia a prendere forma: il Parlamento lo ha approvato, quindi entro maggio dovranno essere scritti i decreti attuativi. Si tratta di un intervento contro la povertà, cioè di un sostegno di 485 euro a cui potranno aspirare anche le famiglie che possiedono piccole proprietà immobiliari, purché siano prive di reddito. Questo importo viene garantito anche dopo aver trovato lavoro, ma per qualche mese, in modo che non si smetta di cercarlo. Si sta pensando pure ad una misura per aiutare, con risorse finanziare certe, gli enti locali nell'organizzazione di servizi di formazione e collocamento. L'esecutivo ha firmato con l'Alleanza contro la povertà - l'associazione che si è battuta maggiormente per l'introduzione del Reddito di Inclusione - un memorandum con alcuni dei criteri che regoleranno questo sostegno al reddito. L'obiettivo è renderlo più efficace di altri strumenti contro la povertà attualmente in vigore, come il Sia, destinato a pochi dei 4,5 milioni di italiani indigenti.

REDDITO DI INCLUSIONE 2017, COS'È E COME OTTENERLO: REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO, GLI INDICATORI - Quali sono i criteri di accesso al Reddito di Inclusione? Per il Sia ci si basava sull'Isee, il cui tetto era molto basso (tremila euro). Ora, invece, verrà considerato anche il reddito disponibile delle famiglie con l'Isr, l'indicatore della situazione reddituale con un tetto fissato a tremila euro. Il limite dell'Isee verrà, invece, portato a seimila euro. In questo modo, come riportato da La Repubblica, verrà scattata una fotografia più fedele della situazione economica dei nuclei familiari, perché l'Isr indica con maggiore precisione quanto è effettivamente disponibile nelle casse delle famiglie. L'innalzamento dell'Isee, invece, permetterà di far accedere al Reddito di Inclusione anche le famiglie senza reddito che però posseggono piccole proprietà immobiliari. L'importo dell'assegno mensile varierà a seconda del reddito disponibile: aumenterà al crescere del gap tra la disponibilità delle famiglie e la soglie limite di tremila euro. Nel primo anno, però, questo sostegno non supererà i 485 euro al mese.

