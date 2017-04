730 precompilato/ Tasse, da oggi la dichiarazione online: novità, modifiche e accesso (18 aprile 2017)

730 precompilato, Agenzia delle Entrate (LaPresse)

730 PRECOMPILATO, TASSE: OGGI È ONLINE LA DICHIARAZIONE (ULTIME NOTIZIE) - Da oggi è online il 730 precompilato, appena il sito dell’Agenzia delle Entrate renderà accessibile l’area riservata e personale per la dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Per poter modificare le varie sezioni bisognerà attendere fino al prossimo 2 maggio, ma intanto è possibile consultare il modello di dichiarazione online per comprendere come impostare il proprio pagamento tasse in scadenza nei prossimi mesi. Stando alle “anticipazioni” svelate da Il Sole 24 ore e da Repubblica, la mole dei dati quest’anno è davvero enorme: 800 milioni di informazioni verranno immesse nel nuovo 730 precompilato, con dati sulle detrazioni per ristrutturazioni e bonus energia, spese su scuola e sanità e contributi per colf e badanti. Le spese che invece andranno inserite nel momento della compilazione sono quelle riferibili alla scuola, all’istruzione e alle palestre. Secondo il regolamento dell’Agenzia delle Entrate, palestre e scuole non sono tra i soggetti tenuti all'invio dei dati: come segnala l’Ansa, da quest’anno le spese scolastiche saranno detraibili in maniera allargata. «dalle mense, alle gite scolastiche ai corsi d'inglese e teatro proposti dalle scuole, anche se non obbligatori».

730 PRECOMPILATO, TASSE: NOVITÀ, MODIFICHE E ACCESSO (ULTIME NOTIZIE) - Tra le novità del 730 precompilato e disponibile online da questo pomeriggio spuntano gli ultimi dettagli sull’accesso e l’invio della dichiarazione dei redditi da compilare nelle prossime settimane. Per poter accedere basta utilizzare le personali credenziali dei servizi online dell’Agenzia, con il Pin personale rilasciato dall’Inps tramite la novità dello Spid; assieme anche le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA) e infine la Carta Nazionale dei Servizi (quella con il codice fiscale). Per quanto riguarda la data di invio della dichiarazione 730 è stata fissata dal 2 maggio al 24 luglio come termine ultimo di scadenza. Tra le maggiori novità nel modello precompilato, i colleghi di Repubblica riportano alcuni dati significativi: 29 miliardi di spese sanitarie già inserite, assieme anche a 27,8 miliardi di spese per le ristrutturazioni e bonus energia, «con detrazioni del 50% e del 65%, e le spese di ristrutturazione sostenute dagli amministratori di condominio per complessivi 3,8 miliardi».

© Riproduzione Riservata.