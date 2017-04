BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (18 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO Oggi la Borsa italiana riapre dopo la chiusura per le feste pasquali. In questa giornata non ci sono dati economici di rilievo. Al mattino, alle 8:00, l'indice dei prezzi all'ingrosso in Germania annualizzato per il mese di marzo. Nel pomeriggio il dato sui permessi di costruzione rilasciati nel mese di marzo negli Usa: gli analisti si attendono un numero pari a 1,255 milioni, in aumento rispetto agi 1,216 milioni precedenti. Alle 14:30 sono anche previsti i nuovi cantieri aperti nel mese di marzo. Alle ore 15:15 è previsto il dato circa la produzione industriale americana nel mese di marzo: gli analisti si attendono una crescita dello 0,4%, in aumento rispetto allo 0,1% precedente. Sempre alla stessa ora anche il dato sulla produzione manifatturiera per il mese di marzo: è attesa in espansione dello 0,1%, in forte contrazione rispetto allo 0,5% del dato precedente.

Ricordiamo che giovedì, ultimo giorno di scambi, il Ftse Mib ha chiuso con un calo dell’1,16%, a quota 19.773 punti La giornata si è rivelata piuttosto negativa sia per l'assenza di grandi volumi a causa delle festività pasquali, sia per le crescenti tensioni politiche internazionali. Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso ai massimi a 209 punti base mentre il rendimento del Btp italiano decennale è stato pari al 2,3%.

