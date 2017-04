MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la strategia di Carige sui bond subordinati (oggi 18 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA STRATEGIA DI CARIGE SUI BOND SUBORDINATI Superata ormai la prima metà di aprile, per Monte dei Paschi di Siena potrebbe avvicinarsi il momento della verità per quel che riguarda l’approvazione del piano industriale da parte delle istituzioni europee. Allora sarà chiaro anche cosa accadrà ai titolari di bond subordinati della banca toscana: chi di loro verrà “rimborsato” e con quali modalità. Le ipotesi più accreditate dicono che ci sarà una conversione delle obbligazioni in azioni e che gli investitori istituzionali potrebbero essere esclusi o avere un rapporto di cambio più penalizzante rispetto alla platea retail. La strada della conversione di bond subordinati in azioni potrebbe essere percorsa anche da Carige. La banca ligure, infatti, ha necessità di aumentare la propria capitalizzazione e potrebbe scegliere di trasformare i bond subordinati in possesso di Generali in azioni. Questo, scrive il quotidiano torinese in ogni caso dopo l’aumento di capitale puro, di modo che si possano soddisfare eventuali richieste aggiuntive da parte della Bce.

Complessivamente l’emissione di bond subordinati venduti da Carige a Generali nel 2008, che è assimilabile al capitale e che non stacca cedole, è pari a 160 milioni di euro: un “cuscinetto” molto comodo nel caso l’aumento di capitale che la banca ligure varerà non dovesse soddisfare del tutto la Bce. La Stampa aggiunge che quei titoli non dovrebbero essere più totalmente in mano a Generali: circa la metà dovrebbe essere stata ceduta a hedge funds, ma in ogni caso non trovarsi nelle mani di investitori retail, cosa che ne impedirebbe la conversione in azioni.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E IL REPORT MEDIOBANCA SUGLI NPL Mps, come molte altre banche italiane, dovrà fare i conti con i crediti deteriorati. I quali sono al centro di un report di Mediobanca. Leggendo alcuni stralci si può notare che Gabriele Barbaresco, area studi di piazzetta Cuccia, ha voluto ricordare con il livello degli Npl in Italia fosse già alto prima delle crisi. Questo soprattutto a causa di un sistema giudiziario poco efficiente. Ora ci sono circa 200 miliardi di Npl che pesano in modo particolare sulle banche popolari e sulle Bcc, più che sulle Spa. Barbaresco evidenzia poi come secondo la Banca d’Italia il livello degli Npl non sia influente sulla politica di erogazione del credito, dove conta invece lo stato di salute dell’impresa che chiede il prestito e le dimensioni della banca che deve concederlo. “Forzare le banche a cedere i NPLs può essere controproducente, se ciò deteriora la loro dotazione di capitale (via perdite e adeguamento del valore di carico)”, dice poi l’analista di Mediobanca.

Un qualcosa che sembra andare contro la “vulgata” secondo cui occorre liberarsi della zavorra dei crediti in sofferenza per poter far ripartire il sistema bancario. Questo perché ovviamente bisogna “tappare” i buchi creati in bilancio dalle svalutazioni. Barbaresco cita poi i dati della Banca d’Italia, secondo cui il tasso medio di recupero delle sofferenze gestite in house, tra il 2006 e il 2015, è stato del 47%, mentre per quelle cedute del 23%: praticamente la metà. Tuttavia la differenza si potrebbe scendere se diminuissero i tempi di recupero.

