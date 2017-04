BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Mediaset a -4,2%, Fca a +1,4% (19 aprile 2017)

Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 9:40) Piazza Affari si muove in rialzo, con un +0,3% che riporta il Ftse Mib sopra i 19.500 punti. Sul listino principale si notano le conseguenze della decisione dell’Agcom che ha imposto a Vivendi di diminuire, entro un anno, la propria partecipazione in Mediaset o in Telecom Italia. Il titolo di Cologno Monzese cede infatti il 4,2%, mentre quello del gruppo tlc l’1,9%. Male anche Atlantia, che già ieri aveva chiuso in calo sulla notizia di una possibile offerta per Abertis. Gli altri titoli in rosso sul paniere principale sono A2A (-0,6%), Brembo (-0,1%), Campari (-0,7%), Enel (-0,1%), Eni (-0,3%), Ferragamo (-0,8%), Fineco (-0,3%), Italgas (-0,1%), Poste Italiane (-0,4%), Prysmian (-0,1%), Recordati (-0,4%), Stm (-1,4%) e Terna (-0,1%). Tra i rialzi si notano quelli di Banco Bpm (+1,7%), Bper (+1,3%), Cnh Industrial (+0,9%), Fca (+1,4%), Ferrari (+0,9%), Generali (+0,7%), Intesa Sanpaolo (+1,3%), Leonardo (+1%), Mediobanca (+0,7%), Ubi Banca (+1,4%), Unicredit (+1,7%), Unipol (+0,8%) e UnipolSai (+0,6%).

Fuori dal listino principale Juventus prosegue il rally di ieri con un +6,6%, ma fa meglio Softec (+10,4%). Male invece Dmail (-5,7%), Axelero (-4,8%) ed Erg (-4%). Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,07, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 207 punti base.

