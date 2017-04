MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e Carige i peggiori in Borsa degli ultimi 10 anni (oggi 19 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS CON CARIGE I PEGGIORI BANCARI IN BORSA DEGLI ULTIMI 10 ANNI Negli ultimi dieci anni, le banche italiane hanno perso un enorme valore in Borsa. Secondo i dati R&S elaborati per Il Sole 24 Ore, infatti mediamente dal 2007, “l’indice bancario in termini di ritorno totale (comprensivo dei dividendi e degli aumenti di capitale)” ha perso quasi il 77% e Monte dei Paschi di Siena e Carige hanno superato persino la soglia del 99%. Ad andare “meglio” sono state Credem e Intesa Sanpaolo, con un arretramento vicino al 32%. Viceversa hanno fatto un balzo in avanti Banca Generali e Ifis, con un +255% e un +383% rispettivamente. Il quotidiano di Confindustria ricorda che la principale causa di questa situazione è l’andamento dell’economia: la recessione ha infatti fatto aumentare i crediti in sofferenza e bloccato anche la domanda di credito, una delle fonti primarie di ricavi per le banche. Tuttavia anche il calo dei tassi di interesse ha avuto i suoi effetti. Le politiche monetarie della Banca centrale europea hanno infatti fatto crollare il tasso Euribor su cui sono basati i mutui a tasso variabile, oltre che il costo del denaro in generale, rendendo ancora meno profittevole l’attività creditizia.

Cosa aspettarsi a questo punto per il futuro? Secondo Giovanni Razzoli, analista bancario di Equita Sim, è stato probabilmente raggiunto il punto di minimo e quindi ci potrebbe essere una ripresa del valore delle banche, che dipenderà anche dall’andamento dei tassi. Giuseppe Lusignani, vicepresidente di Prometeia, ricorda che in ogni caso va risolto il problema degli Npl. Ogni banca dovrà pensare alla strategia migliore per farlo.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA STRATEGIA DI CARIGE SUI BOND SUBORDINATI Superata ormai la prima metà di aprile, per Monte dei Paschi di Siena potrebbe avvicinarsi il momento della verità per quel che riguarda l’approvazione del piano industriale da parte delle istituzioni europee. Allora sarà chiaro anche cosa accadrà ai titolari di bond subordinati della banca toscana: chi di loro verrà “rimborsato” e con quali modalità. Le ipotesi più accreditate dicono che ci sarà una conversione delle obbligazioni in azioni e che gli investitori istituzionali potrebbero essere esclusi o avere un rapporto di cambio più penalizzante rispetto alla platea retail. La strada della conversione di bond subordinati in azioni potrebbe essere percorsa anche da Carige. La banca ligure, infatti, ha necessità di aumentare la propria capitalizzazione e potrebbe scegliere di trasformare i bond subordinati in possesso di Generali in azioni. Questo, scrive il quotidiano torinese in ogni caso dopo l’aumento di capitale puro, di modo che si possano soddisfare eventuali richieste aggiuntive da parte della Bce.

Complessivamente l’emissione di bond subordinati venduti da Carige a Generali nel 2008, che è assimilabile al capitale e che non stacca cedole, è pari a 160 milioni di euro: un “cuscinetto” molto comodo nel caso l’aumento di capitale che la banca ligure varerà non dovesse soddisfare del tutto la Bce. La Stampa aggiunge che quei titoli non dovrebbero essere più totalmente in mano a Generali: circa la metà dovrebbe essere stata ceduta a hedge funds, ma in ogni caso non trovarsi nelle mani di investitori retail, cosa che ne impedirebbe la conversione in azioni.

