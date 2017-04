MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la critica alla Bce di Transparency International (oggi 2 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA CRITICA ALLA BCE DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Mps resta in attesa di novità da parte delle istituzioni europee circa il piano industriale, che servirà per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale necessaria a consentire al Tesoro di aumentare la sua quota in Rocca Salimbeni, iniettando liquidità importante per la banca toscana. Per diverso tempo pare che Bce e Commissione europea non fossero d’accordo sull’entità della ricapitalizzazione stessa, soprattutto perché l’Eurotower ha chiesto sostanzialmente 8,8 miliardi di euro per mettere in sicurezza Monte dei Paschi di Siena, quando meno di un mese prima ne aveva chiesti 5, per un’operazione di mercato che non ha avuto poi successo. La Banca centrale europea è finita ora nel mirino di Transparency International, secondo cui non c’è abbastanza trasparenza nel comportamento dell’istituzione dell’Eurozona, che del resto ha poteri grandi, ma prende decisioni in maniera poco democratica. L’Organizzazione non governativa cita il caso della Grecia. Nel 2015, la Bce ha limitato il tetto della liquidità di emergenza per le banche elleniche, mettendo di fatto sotto pressione il Governo di Atene che stava negoziando un nuovo salvataggio. “La stessa dinamica può accadere con il nuovo negoziato greco o con la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena”, si legge nel rapporto di Transparency International, il cui coordinatore Leo Hoffmann-Axthelm, secondo quanto riporta l’Ansa, ha spiegato che "chiare decisioni che hanno effetti sul destino dell'intera economia dovrebbero avere qualche forma di controllo democratico”. Insomma, troppa tecnocrazia alla Bce, che potrebbe avere troppo potere nelle sue mani.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, VICINO IL VOTO SULLA COMMISSIONE D'INCHIESTA PARLAMENTARE La prossima settimana il ddl per creare una commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche in crisi, tra cui Monte dei Paschi di Siena, potrebbe essere votata al Senato. Lo scrive diariodelweb.it, segnalando che gli emendamenti presentati sono 38 e già martedì si potrebbe passare al loro esame. Al momento il ddl prevede che la commissione sia composta da 20 deputati e 20 senatori, scelti dai presidenti delle due camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. La sua attività dovrà naturalmente fermarsi a febbraio 2018 per il termine della legislatura, ma dopo sei mesi dall’avvio dovrà trasmettere una relazione sullo stato dei lavori. Una volta che il ddl verrà approvato dal Senato passerà poi alla Camera. È probabile quindi che, nel caso dovesse partire, la commissione d’inchiesta avrebbe davanti a sé circa 10 mesi di attività. In mezzo ci sono però anche il periodo delle vacanze estive e quelle delle festività di fine anno.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, FISAC-CGIL E IL CONFRONTO SULLA CRISI BANCARIA EUROPEA La Fisac e la Cgil Toscana, in collaborazione con la Fondazione Ebert, hanno organizzato una giornata di riflessione e confronto sulla crisi finanziaria e bancaria a livello europeo, dove si parlerà anche di due casi ritenuti significativi: quello di Mps e quello di Santander. A questo importante convegno parteciperanno docenti ed economisti italiani e tedeschi, rappresentanti della Commissione Ue e del parlamento nazionale ed europeo, oltre che sindacalisti. Nel corso della giornata ci saranno comparazioni tra le diverse realtà nazionali su addetti, sportelli bancari, tagli di personale e retribuzioni operate negli anni, quantità di risorse pubbliche destinate al salvataggio delle banche impiegate dai rispettivi paesi, a partire dai 240 miliardi della Germania e le retribuzioni dei top manager delle principali banche italiane ed europee.

