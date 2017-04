BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Mediaset a -1,2%, Banco Bpm a +1,4% (20 aprile 2017)

Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 9:40) Oggi non sono attesi molti dati macroeconomici. Di sicuro interesse le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione Usa, alle 14:30, mentre alle 16:00 sarà reso noto l’indice di fiducia dei consumatori a livello europeo per il mese di marzo. Piazza Affari si muove in lieve rialzo (+0,1%) e sul listino principale troviamo in rosso A2A (-0,1%), Atlantia (-0,7%), Cnh Industrial (-0,4%), Enel (-0,4%), Eni (-0,1%), Exor (-0,3%), Fineco (-0,6%), Mediaset (-1,2%), Moncler (-0,1%), Poste Italiane (-0,7%), Saipem (-1%), Snam (-0,2%), Telecom Italia (-0,9%), Tenaris (-1,3%), Terna (-0,2%) e UnipolSai (-0,4%). I rialzi più significativi sono quelli di Banco Bpm (+1,4%), Brembo (+0,6%), Buzzi (+1,4%), Campari (+0,6%), Ferragamo (+0,6%), Intesa Sanpaolo (+0,7%), Leonardo (+0,9%), Ubi Banca (+0,6%) e Yoox (+1,4%).

Fuori dal listino principale ErgyCapitale sale dell’8,8%, mentre Il Sole 24 Ore cede il 4,7%. Il cambio euro/dollaro si avvicina quota 1,075, mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 207 punti base.

