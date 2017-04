MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e i dati sulle cessioni degli Npl (oggi 20 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I DATI SULLE CESSIONI DEGLI NPL I crediti deteriorati continuano a rappresentare un problema non solo per Monte dei Paschi di Siena ma per tutto il sistema bancario italiano. I professori Carluccio e Conca hanno scritto un volume “Il mercato degli Npls, tra domanda e offerta”, pubblicato Egea, in cui si concentrano sulla mole di Npl delle banche italiane. Formiche.net evidenzia alcuni passaggi interessanti di questo testo, in cui si ricorda che lo stock dei crediti deteriorati nel nostro Paese ha raggiunto il 22,2% del Pil, mentre in Francia è poco sopra l’8% e in Germania non arriva al 2,5%. Tuttavia gli accantonamenti a copertura di questi Npl si collocano al 45-46%, mentre nella maggioranza dei sistemi bancari internazionali ci si attesta tra il 35% e il 45%. Carluccio e Conca parlano anche delle operazioni di cessione degli Npl avvenute in Italia, evidenziando che i principali venditori sono stati “Unicredit, con 4,78 miliardi di valore nominale ceduto, a cui si aggiungono ulteriori 625 milioni considerando gli smobilizzi intervenuti unitamente ad altri istituti di credito. Seguono Mps con 2,81 miliardi ceduti, e Goldman Sachs, con una cessione di 2 miliardi di euro totalmente riconducibile allo smobilizzo del Progetto Archon. In riferimento alle banche italiane, il Banco Popolare risulta il terzo attore più attivo nel nostro Paese, con 1,6 miliardi di crediti ceduti”.

Dunque Monte dei Paschi di Siena, nel periodo 2015-2016, ha già provveduto a cedere crediti in sofferenza, ma come sappiamo ci sono ancora molti Npl da vendere. Resta da capire con quali modalità. Nell’assemblea degli azionisti Marco Morelli non ha scoperto le carte su questo tema.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS CON CARIGE I PEGGIORI BANCARI IN BORSA DEGLI ULTIMI 10 ANNI Negli ultimi dieci anni, le banche italiane hanno perso un enorme valore in Borsa. Secondo i dati R&S elaborati per Il Sole 24 Ore, infatti mediamente dal 2007, “l’indice bancario in termini di ritorno totale (comprensivo dei dividendi e degli aumenti di capitale)” ha perso quasi il 77% e Monte dei Paschi di Siena e Carige hanno superato persino la soglia del 99%. Ad andare “meglio” sono state Credem e Intesa Sanpaolo, con un arretramento vicino al 32%. Viceversa hanno fatto un balzo in avanti Banca Generali e Ifis, con un +255% e un +383% rispettivamente. Il quotidiano di Confindustria ricorda che la principale causa di questa situazione è l’andamento dell’economia: la recessione ha infatti fatto aumentare i crediti in sofferenza e bloccato anche la domanda di credito, una delle fonti primarie di ricavi per le banche. Tuttavia anche il calo dei tassi di interesse ha avuto i suoi effetti. Le politiche monetarie della Banca centrale europea hanno infatti fatto crollare il tasso Euribor su cui sono basati i mutui a tasso variabile, oltre che il costo del denaro in generale, rendendo ancora meno profittevole l’attività creditizia.

Cosa aspettarsi a questo punto per il futuro? Secondo Giovanni Razzoli, analista bancario di Equita Sim, è stato probabilmente raggiunto il punto di minimo e quindi ci potrebbe essere una ripresa del valore delle banche, che dipenderà anche dall’andamento dei tassi. Giuseppe Lusignani, vicepresidente di Prometeia, ricorda che in ogni caso va risolto il problema degli Npl. Ogni banca dovrà pensare alla strategia migliore per farlo.

