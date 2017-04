ASSOPOPOLARI/ Sforza Fogliani: la riforma aiuta solo i fondi speculativi

Corrado Sforza Fogliani (Lapresse)

Il Presidente di Assopopolari Corrado Sforza Fogliani ha dichiarato: “Tobias Adrian, capo del Dipartimento mercati capitali Fmi, ha dichiarato a 24ore che il nostro Paese ha fatto alcuni passi positivi fra cui la ""fusione di banche popolari"". Bisognerebbe però capire su che cosa basa il suo giudizio l'esperto. Le grosse banche perdono più di tutte le piccole (se qualcuna di queste perde) messe insieme. Le piccole sono - in particolare le Popolari - più patrimonializzate ed hanno una maggiore redditività delle grosse. La trasformazione delle Popolari in spa ha giovato, e continua a giovare, solo ai fondi speculativi europei ed americani che si appropriano delle ex banche cooperative, espellendo i risparmiatori e non curandosi del credito alle imprese del territorio. È questo, capiamo bene, quello che vuole il pensiero unico internazionale. Ma è ancora da dimostrarsi che coincida con l'interesse del nostro Paese".

