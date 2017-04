BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Saipem a +2,7%, Mediaset a +1,5% (21 aprile 2017)

Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 9:35) Non sono molti i dati macroeconomici attesi per oggi. Da Francia e Germania arriveranno gli indici Pmi relativi al mese di aprile, seguiti da quelli aggregati a livello europeo. In Italia verranno invece resi noti ordini e fatturato dell’industria relativi a febbraio. Dagli Usa è atteso l’indice Markit Pmi di aprile. Da Fitch dovrebbe pervenire, invece, un aggiornamento sul rating dell’Italia. Piazza Affari, nel frattempo, si muove intorno alla parità (-0,03%). Sul listino principale troviamo in rosso A2A (-0,1%), Atlantia (-0,1%), Brembo (-0,7%), Buzzi (-0,3%), Enel (-0,6%), Ferragamo (-0,1%), Generali (-0,2%), Italgas (-0,1%), Recordati (-0,5%), Snam (-0,1%), Telecom Italia (-0,4%), Terna (-0,6%), Unicredit (-0,9%) e Yoox (-0,4%). I rialzi più significativi sono invece quelli di Bper (+0,6%), Mediaset (+1,5%), Mediobanca (+0,8%), Saipem (+2,7%), Stm (+1,4%), Tenaris (+1,3%), Ubi Banca (+0,7%) e Unipol (+0,5%).

Fuori dal listino principale It Way sale del 6,5%, Tas del 5,3%, mentre Juventus cede il 7,6%. Il cambio euro/dollaro scende sotto quota 1,075, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 200 punti base.

© Riproduzione Riservata.