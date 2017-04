MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il richiamo del Fmi sugli Npl (oggi 21 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E IL RICHIAMO DEL FMI SUI CREDITI DETERIORATI Mps dovrà presto fare i conti con il suo portafoglio di crediti deteriorati, ma anche le altre banche italiane dovranno fare qualcosa, anche perché dal Fondo monetario è arrivato un “richiamo” all’Italia per compiere “progressi notevoli” sul fronte della riduzione degli Npl. L’istituzione di Washington ha redatto il Global financial stability report, in cui in Europa ci sono stati dei progressi nel diminuire il peso dei crediti deteriorati sui bilanci delle banche, anche se Italia e Portogallo restano con una percentuale piuttosto alta, che richiede degli interventi. Il Fondo monetario internazionale ricorda che nel nostro Paese si sono fatti dei passi avanti per migliorare i bilanci delle banche, come il maxi-aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro e la ricapitalizzazione precauzionale chiesta per Monte dei Paschi di Siena, per la quale si dovrà usare una parte dei 20 miliardi che il Governo ha stanziato attraverso il decreto salva risparmio.

Da Washington arrivano delle raccomandazioni per migliorare la situazione, come l’uso di meccanismi di ristrutturazione del debito extragiudiziali, un’analisi sulla qualità degli asset delle banche non soggette alla vigilanza della Bce. Del resto, il Fondo monetario internazionale evidenzia che anche i problemi delle banche più piccole possono avere ripercussioni sul sistema in generale e causare problemi di stabilità, coinvolgendo quindi anche quelle più grandi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I DATI SULLE CESSIONI DEGLI NPL I crediti deteriorati continuano a rappresentare un problema non solo per Monte dei Paschi di Siena ma per tutto il sistema bancario italiano. I professori Carluccio e Conca hanno scritto un volume “Il mercato degli Npls, tra domanda e offerta”, pubblicato Egea, in cui si concentrano sulla mole di Npl delle banche italiane. Formiche.net evidenzia alcuni passaggi interessanti di questo testo, in cui si ricorda che lo stock dei crediti deteriorati nel nostro Paese ha raggiunto il 22,2% del Pil, mentre in Francia è poco sopra l’8% e in Germania non arriva al 2,5%. Tuttavia gli accantonamenti a copertura di questi Npl si collocano al 45-46%, mentre nella maggioranza dei sistemi bancari internazionali ci si attesta tra il 35% e il 45%. Carluccio e Conca parlano anche delle operazioni di cessione degli Npl avvenute in Italia, evidenziando che i principali venditori sono stati “Unicredit, con 4,78 miliardi di valore nominale ceduto, a cui si aggiungono ulteriori 625 milioni considerando gli smobilizzi intervenuti unitamente ad altri istituti di credito. Seguono Mps con 2,81 miliardi ceduti, e Goldman Sachs, con una cessione di 2 miliardi di euro totalmente riconducibile allo smobilizzo del Progetto Archon. In riferimento alle banche italiane, il Banco Popolare risulta il terzo attore più attivo nel nostro Paese, con 1,6 miliardi di crediti ceduti”.

Dunque Monte dei Paschi di Siena, nel periodo 2015-2016, ha già provveduto a cedere crediti in sofferenza, ma come sappiamo ci sono ancora molti Npl da vendere. Resta da capire con quali modalità. Nell’assemblea degli azionisti Marco Morelli non ha scoperto le carte su questo tema.

© Riproduzione Riservata.